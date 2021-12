Moskwa przekazała propozycje dotyczące projektu umowy zawierającej gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji stronie amerykańskiej w ubiegłym tygodniu. Propozycje Moskwy obejmują: wykluczenie dalszego rozszerzania NATO i akcesji Ukrainy do Sojuszu; zobowiązanie do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia na terytorium państw, które nie należały do NATO przed majem 1997 roku (a więc przed przystąpieniem do NATO państw Europy środkowo-wschodniej, w tym Polski) - z wyjątkiem sytuacji, w której NATO i Rosja osiągną porozumienie co do takiego rozmieszczenia.

Ponadto NATO miałoby zobowiązać się do porzucenia wszelkich wojskowych działań na Ukrainie, w Europie wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej.

Obie strony miałyby też zobowiązać się do tego, by nie rozmieszczać rakiet krótkiego i średniego zasięgu w miejscach, z których mogłyby one dosięgnąć terytorium drugiej strony.

Rosja i NATO miałyby też zobowiązać się do rezygnacji z organizowania ćwiczeń formacji większych niż brygada w ustalonym obszarze przygranicznym oraz do regularnej wymiany informacji o ćwiczeniach wojskowych.

Ponadto warunki stawiane przez Rosję przewidują, że Rosja i NATO zadeklarowałyby, że nie są przeciwnikami i zgodziły się rozstrzygać wszystkie spory pokojowo, bez użycia siły. Między Rosją i NATO miałaby też być uruchomiona gorąca linia do kontaktów w sytuacjach nadzwyczajnych.

- Nie powiedziałbym, że nasze inicjatywy są ignorowane - powiedział Ławrow w rozmowie z telewizją RT.



- Jeśli chodzi o rzeczywistą reakcję, nie retoryczną, ale realną, powiedziałbym, że po stronie amerykańskiej jest podejście biznesowe. Miała miejsce seria konwersacji na poziomie asystentów ds. polityki zagranicznej prezydentów Rosji i USA, w wyniku tych kontaktów uzgodniono ramy organizacyjne dalszych prac - dodał.

Ławrow mówił też, że Moskwa uważa oświadczenia sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga na temat gwarancji bezpieczeństwa za „niewłaściwe”. - Jeśli pan Stoltenberg uważa, że ​​członkowie NATO mają prawo ignorować tę zasadę (niepodzielności bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim), która jest zapisana w dokumentach przyjętych na najwyższym szczeblu, to prawdopodobnie nadszedł czas, by znalazł inną pracę, ponieważ nie radzi sobie ze swoimi obowiązkami - stwierdził szef MSZ Rosji.

Zasady niepodzielności bezpieczeństwa (ang. indivisiblity of security) mówi o tym, że istnieje ścisły związek między bezpieczeństwem jednego państwa, a bezpieczeństwem innych krajów.