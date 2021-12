- USA, pod różnymi pretekstami, w tym działając w interesie własnego bezpieczeństwa, prowadzą działania tysiące kilometrów od swojego terytorium. A gdy prawo międzynarodowe i Karta Narodów Zjednoczonych stają im na drodze, stwierdzają, że są one przestarzałe, niepotrzebne - mówił Putin.



- Jesteśmy zmęczeni tymi manipulacjami - dodał.



- To co się dzieje teraz, napięcie w Europie, jest z ich winy. Na każdy (ich) krok Rosja jest zmuszona jakoś reagować. Z każdym (ich) krokiem sytuacja stale pogarsza się - mówił Putin.

Putin zarzucił USA wspieranie ruchów separatystycznych w rejonie północnego Kaukazu, działania dążące do poszerzania NATO i wycofanie się z układów o kontroli zbrojeń. Jego zdaniem wszystkie te posunięcia to efekt "euforii związanej z tzw. zwycięstwem w zimnej wojnie" oraz z błędnej oceny sytuacji i analiz dotyczących rozwoju sytuacji.



- Dziś jesteśmy w sytuacji, w której musimy o czymś zdecydować - dodał prezydent Rosji.

Jeśli systemy rakietowe USA i NATO pojawią się na Ukrainie, lot rakiety do Moskwy zostanie skrócony do 7-10 minut Władimir Putin, prezydent Rosji

- Jesteśmy zaniepokojeni rozbudową sił USA i NATO bezpośrednio u granic Rosji, a także prowadzeniem (przez NATO) ćwiczeń na dużą skalę, w tym niezaplanowanych - mówił Putin. Wymienił w tym kontekście rozmieszczenie w Polsce wyrzutni rakiet MK-41 w Polsce przystosowanych do obsługi pocisków manewrujących tomahawk (wyrzutnie te są elementem tarczy antyrakietowej - red.).



- Jeśli systemy rakietowe USA i NATO pojawią się na Ukrainie, lot rakiety do Moskwy zostanie skrócony do 7-10 minut, a w przypadku rozmieszczenia broni hipersonicznej - do pięciu minut - dodał Putin nazywając taką sytuację "największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej".



Dlatego, jak mówił Putin, Rosja potrzebuje pisemnych gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji. Jak dodał "potrzebne są długoterminowe, prawnie wiążące gwarancje".