- Mówiłem, że znajdziemy właściwą formę odpowiedzi, w tym wojskowymi i wojskowo-technicznymi środkami - powiedział w rozmowie z TASS Riabkow odnosząc się do sytuacji, w której USA i NATO nie zareagują na propozycje Moskwy dotyczące nowej umowy dotyczącej bezpieczeństwa w Europie.

- Potwierdzam to. Będziemy musieli zrównoważyć działania, które są dla nas powodem do niepokoju, (...) naszymi kontrposunięciami - dodał wiceszef rosyjskiego MSZ, który miałby stać na czele delegacji negocjującej z USA i NATO rosyjskie propozycje.

Riabkow zaznaczył jednocześnie, że Moskwa chciałaby uniknąć takiego scenariusza i podjąć dialog z Zachodem, aby uniknąć "poważnych komplikacji".

Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin wezwał NATO do rozpoczęcia rozmów o "wiarygodnych, długoterminowych gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji". Doradca prezydenta Putina, Jurij Uszakow, miał przekazać doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA, Joe Bidena, że Moskwa jest gotowa do rozpoczęcia natychmiastowych rozmów o przedstawionych przez siebie propozycjach.

Rosja chce, by NATO zobowiązało się do porzucenia wszelkich wojskowych działań na Ukrainie, w Europie wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej

Moskwa przekazała propozycje dotyczące projektu umowy zawierającej gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji stronie amerykańskiej w ubiegłym tygodniu. Propozycje Moskwy obejmują: wykluczenie dalszego rozszerzania NATO i akcesji Ukrainy do Sojuszu; zobowiązanie do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia na terytorium państw, które nie należały do NATO przed majem 1997 roku (a więc przed przystąpieniem do NATO państw Europy środkowo-wschodniej, w tym Polski) - z wyjątkiem sytuacji, w której NATO i Rosja osiągną porozumienie co do takiego rozmieszczenia.

Ponadto NATO miałoby zobowiązać się do porzucenia wszelkich wojskowych działań na Ukrainie, w Europie wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej.

Obie strony miałyby też zobowiązać się do tego, by nie rozmieszczać rakiet krótkiego i średniego zasięgu w miejscach, z których mogłyby one dosięgnąć terytorium drugiej strony.

Rosja i NATO miałyby też zobowiązać się do rezygnacji z organizowania ćwiczeń formacji większych niż brygada w ustalonym obszarze przygranicznym oraz do regularnej wymiany informacji o ćwiczeniach wojskowych.

Ponadto warunki stawiane przez Rosję przewidują, że Rosja i NATO zadeklarowałyby, że nie są przeciwnikami i zgodziły się rozstrzygać wszystkie spory pokojowo, bez użycia siły. Między Rosją i NATO miałaby też być uruchomiona gorąca linia do kontaktów w sytuacjach nadzwyczajnych.