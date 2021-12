Europejski rynek gazu nerwowo reaguje na kolejne ograniczenie dostaw z Rosji, które do końca roku mogą okazać się najniższe od sześciu lat. W poniedziałek rano gaz na europejskim rynku podrożał o blisko 9 procent do w porównaniu z piątkiem, do 148,87 euro za megawatogodzinę.