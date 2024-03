Grupa Mokate odważnie zdobywa światowe rynki

We wrześniu ubiegłego roku otrzymaliście Państwo nagrodę BrandME CEO w kategorii firm rodzinnych…

AM: BrandME CEO to wspaniałe wydarzenie na polskiej scenie biznesu. Uważam, że należy promować i łączyć firmy rodzinne, zachęcać do współpracy i wymiany wspólnych doświadczeń.

Czy potwierdzają Państwo opinię, że 70- 80% produkcji kierujecie na eksport?

AM: Nasze produkty eksportowane są dzisiaj do ponad 75 krajów na świecie, a udział eksportu w naszej sprzedaży wynosi ok. 75%. Nasze trzy nowoczesne zakłady produkcyjne wytwarzają najwyższej jakości certyfikowane produkty. Podążając za nowymi trendami rynkowymi, Grupa Mokate zainwestowała w produkcję roślinnych zamienników mięsa i zdrowej żywności pod marką Dobra Kaloria. Posiadamy dwa nowoczesne kombinaty produkcyjne Dobrej Kalorii (jest to kooperacja rodziny Mokrysz i Kubara).

KM: Mokate to ponad 32-letnia tradycja produkcji i sprzedaży żywności. Stawiamy sobie ambitne cele na przyszłość. Nasza strategia opiera się na trzech kluczowych filarach: wizji, odwadze i proaktywnym, eksportowym podejściu. Myślimy globalnie, a nasze działania są oparte na wartościach takich jak praca zespołowa, innowacje i współpraca z ekspertami z branży. Naszym celem jest również pozyskiwanie talentów. Czerpiemy inspiracje z rynku, korzystamy z wiedzy specjalistów, by rozwijać się i budować przyszłość przedsieębiorstwa.