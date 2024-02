1,3 mln wizyt lekarskich nie odbyło się. Pacjenci po prostu nie przyszli

Szybciej można było dostać się do lekarza mając skierowanie w trybie „cito”. Do okulisty czekało się wówczas ok. tygodnia, do ortopedy - ok. 22 dni, kardiologa – przeszło miesiąc.

Potrzebne rozwiązania prawne

W czasie kampanii wyborczej Platforma Obywatelska obiecywała, że w ciągu pierwszych 100 dni rządu zmniejszy kolejki do lekarza. Jak to zrobić przy takiej skali niewykorzystanych wizyt?

Po pierwsze poprzez usprawnienie systemu rejestracji. Prace nad e-rejestracją trwają.

Tymczasem do sejmowej Komisji Petycji wpłynęło pismo w którym wnioskodawcy proponują pięć rozwiązań. Jednymi z nich jest wysyłanie pouczeń przez NFZ lub wpisywanie pacjentów do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Mieliby się w nim znajdować rok, co zdecydowanie utrudniałoby branie pożyczek czy zakupów na raty. Do KRD trafiałyby osoby, które dwa razy w ciągu 12 miesięcy nie stawiły się na wizytę. Kolejnym rozwiązaniem miałoby być wprowadzenie odpłatnych wizyt w POZ dla pacjentów, którzy nie przychodzą w wyznaczonych terminach. Proponuje się także, by przez 12 miesięcy nie byli objęci powszechnym systemem opieki zdrowotnej.