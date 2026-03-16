Kurier platformy Glovo.
Decyzja o nałożeniu kary jest następstwem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania danych użytkowników aplikacji mobilnej „Glovo – dostawa jedzenie i inne”.
Urzędnicy ustalili, że platforma w sytuacjach podejrzenia oszustwa przewidywała dodatkową weryfikację i domagała się przesłania skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości. Dotyczyło to m.in. zgłoszenia przez kuriera dowożącego przesyłkę próby kradzieży zamówienia przez klienta, użycia fałszywych pieniędzy czy niezgodności danych karty płatniczej z danymi użytkownika. Podobnie było, gdy kurier podejrzewał, że w zleconej przesyłce mogą być nielegalne substancje.
Spółka jako podstawę prawną takich działań wskazywała na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora. W tym przypadku chodziło konkretnie o weryfikację tożsamości osoby podejrzanej o oszustwo. Podkreślała też, że przypadki żądania dokumentu były stosowane wyjątkowo, zaś przetwarzanie było poprzedzone oceną skutków dla ochrony danych oraz testem równowagi.
Tych argumentów nie podzielił Prezes UODO. Jego zdaniem powoływanie się na „uzasadniony interes administratora” było niewystarczające w świetle szerokiego zakresu przetwarzanych przez nią danych osobowych znajdujących się w dokumentach tożsamości.
Prezes Urzędu wskazał, że kopiowanie lub utrwalanie dokumentów tożsamości powinno być stosowane wyłącznie w wyjątkowych przypadkach przez konkretne i upoważnione ustawowo podmioty oraz w sytuacjach wyraźnie przewidzianych przepisami prawa. Taka podstawa mogłaby wynikać na przykład z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak jednak zaznaczono, przyznaje ona takie uprawnienia wyłącznie wskazanym w niej instytucjom. Spółka Restaurant Partner Polska nie należy do tej kategorii podmiotów, dlatego nie może powoływać się na takie kompetencje.
W konsekwencji Prezes UODO stwierdził, że administrator naruszył art. 6 ust. 1 RODO, gdyż przetwarzał nadmiarowe dane, w dodatku bez podstawy prawnej i nieadekwatne do założonych celów. Naruszenie uznano za poważne, ponieważ dotyczyło podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych.
Oprócz zapłaty kary pieniężnej w wysokości 5 898 064 zł, Prezes UODO nakazał spółce zaprzestanie pozyskiwania oraz dalszego przetwarzania skanów i zdjęć dowodów osobistych lub paszportów użytkowników aplikacji Glovo oraz usunięcie danych zebranych w ten sposób w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.
