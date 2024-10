5,75 proc. – na takim poziomie pozostaje stopa referencyjna NBP po środowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. To decyzja zgodna z prognozami wszystkich ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”.

Reklama

Stopy procentowe bez zmian. Co powie Glapiński?

Stopy procentowe w Polsce pozostają bez zmian już od października 2023 r. i wszystko wskazuje na to, że tak zostanie jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy.

Na wrześniowej konferencji prasowej prezes NBP i przewodniczący RPP prof. Adam Glapiński wyjaśniał, że przestrzeń do pierwszej obniżki pojawi się przy stabilizacji inflacji i jasnej perspektywie jej trendu spadkowego do celu w projekcji NBP. Optymistycznie mówił o marcu 2025 r., w raczej bazowej wersji: o lipcu 2025 r. (gdy pojawi się kolejna po marcowej projekcja). W podobnym tonie wypowiadała się w ostatnich tygodniach większość pozostałych członków RPP.

Ale niewiadomą jest to, w którą stronę oczekiwania Glapiński skieruje podczas kolejnej konferencji – w czwartek 3 października. Prezes NBP potrafi wszak zaskoczyć. Jeszcze w lipcu mówił, że możliwość obniżek pojawi się najwcześniej w 2026 r. Już we wrześniu wypierał się tych słów, prezentując wyraźnie bardziej gołębi przekaz.

Inflacja w Polsce we wrześniu w górę, co dalej?

Na razie sytuacja wygląda dość jasno: we wrześniu inflacja – zgodnie z przewidywaniami, wiedziona między innymi efektami niskiej bazy sprzed roku – urosła do 4,9 proc. rok do roku z 4,3 proc. w sierpniu. Jest wyraźnie poza celem inflacyjnym NBP (2,5 proc. +/- 1 pp.).