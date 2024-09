Dlaczego miasto sięga po bankomaty?

Wykorzystanie do głosowania na miejskie projekty „ścian z pieniędzmi”, które są już integralnym elementem infrastruktury miejskiej, to według urzędników – także odpowiedź na bariery dla rozwoju partycypacji społecznej, w tym np. niewystarczające umiejętności cyfrowe i problemy z obsługą technologii, zwłaszcza wśród osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Z badania Mastercard w sierpniu 2024 r. wynikło, że choć znaczna część respondentów ma dostęp do internetu, to i tak mają trudności z korzystaniem z platform do głosowania online.

Dla Mastercard to przykład wykorzystywania technologii w dobrym celu. – Ełk to pierwsze miasto w Polsce, w którym realizujemy pilotaż programu głosowania za pomocą bankomatów Planet Cash i mamy nadzieję, że to dopiero początek – mówi Jerzy Hołub, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Mastercard.

Dostawcy bankomatów Planet Cash zależało zaś na tym, by wykorzystać możliwości tych maszyn szerzej niż tylko w celu wypłaty lub wpłaty gotówki, np. właśnie do wsparcia lokalnych inicjatyw. – Cały proces głosowania został maksymalnie uproszczony: wystarczy włożyć kartę i oddać swoje głosy na projekty z Budżetu Obywatelskiego, a przy okazji można również wypłacić gotówkę – komentuje projekt Miłosz Gołębiewski, PR Manager, Planet Cash.

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu mieszkańcy miasta. W tym roku na wsparcie miasto przeznaczyło milion zł. Ostateczna lista projektów będzie dostępna 28 września 2024 r. na stronie Budżetu Obywatelskiego.