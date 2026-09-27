MICE – dynamiczny obszar turystyki biznesowej – nie jest już tylko dodatkiem do tradycyjnego wypoczynku, lecz stał się filarem rozwoju regionu, generując stabilne dochody, tworząc miejsca pracy i promując Polskę na międzynarodowej mapie wydarzeń korporacyjnych. W Arłamowie MICE to strategiczna siła napędowa, która przetrwała pandemie, kryzysy gospodarcze i wyzwania geopolityczne.

Dlaczego MICE jest ważny dla Arłamowa?

Arłamów, z swoim unikalnym kompleksem hotelarsko-konferencyjnym, oferuje coś, czego nie da się podrobić: dziką przyrodę, powietrze wolne od smogu oraz 35 dyscyplin sportowych. To idealne miejsce na spotkania biznesowe, które łączą pracę z regeneracją. Segment MICE stanowi już ponad 30 proc. obłożenia hotelu, co stabilizuje przychody i pozwala na inwestycje w infrastrukturę.

Patio Hotelu Arłamów to unikatowa w skali kraju, przeszklona przestrzeń o powierzchni ponad 2200 m² i wysokości od 18 do 25 metrów, stanowiąca prestiżową arenę dla najbardziej wymagających gal, bankietów oraz premier produktowych typu premium. Dzięki kubaturze i zaawansowanemu zapleczu technologicznemu, obiekt umożliwia realizację śmiałych koncepcji kreatywnych, w tym ekspozycji wielkogabarytowych, przy zachowaniu najwyższych standardów elegancji i bezpieczeństwa. To architektoniczne serce hotelu oferuje spektakularny efekt „wow”, łącząc rozmach nowoczesnej konstrukcji z bliskością bieszczadzkiej natury, co pozycjonuje każde wydarzenie jako prestiżowy projekt o randze strategicznej.

Strategiczny wymiar MICE w duchu #ArłaMOVE

Hotel Arłamów redefiniuje rynek MICE, stając się strategicznym partnerem dla firm budujących odporność i kulturę zwycięstwa. Jako Oficjalny Hotel Olimpijskiej Reprezentacji Polski obiekt przenosi standardy profesjonalnego sportu do świata korporacyjnego poprzez autorskie olimpiady biznesowe. Filozofia #ArłaMOVE łączy dbałość o dobrostan z wynikami, zamieniając klasyczną integrację w proces zarządzania energią zespołu.

Unikatowa lokalizacja w sercu Bieszczad, z dala od miejskich rozpraszaczy, oferuje dziś największy luksus – niepodzielną uwagę uczestników. Ponad 240 hektarów terenu, profesjonalna infrastruktura sportowa oraz nowoczesne centrum konferencyjne tworzą system sprzyjający głębokim relacjom i kreatywności.

Kluczowym wyróżnikiem oferty integracyjnej są autorskie Olimpiady Sportowe Arłamów, które przenoszą etos profesjonalnego sportu i olimpijską dyscyplinę bezpośrednio do struktur korporacyjnych. Wykorzystując infrastrukturę treningową polskiej reprezentacji narodowej, hotel projektuje unikatowe scenariusze budujące odporność psychiczną (resilience) oraz autentyczną współpracę, niezbędną w dynamicznym środowisku biznesowym. To nowatorskie narzędzie HR skutecznie przekłada sportowe dążenie do doskonałości na trwałe zaangażowanie pracowników i budowę kultury wysokich wyników wewnątrz organizacji.

Kompleks hotelowy pozwala na uprawianie 35 dyscyplin sportowych zarówno w plenerze...

Miejsce, które inspiruje biznes w Polsce

Coroczne Arłamów Business Challenge stało się dla działów HR katalizatorem zmian w podejściu do kapitału ludzkiego. Edycja pod hasłem „Wygrywanie przez dobrostan” udowodniła, że wysoka efektywność rodzi się z mądrej regeneracji. Dyskusje z udziałem mistrzów sportu i ekspertów pokazały, jak zarządzać energią zespołu, a nie tylko jego czasem. ABC inspiruje liderów do wdrażania standardów #ArłaMOVE, gdzie dbałość o kondycję mentalną staje się fundamentem twardych wyników biznesowych.

W Arłamowie event przestaje być kosztem, a staje się kluczową inwestycją w kapitał ludzki, która przekłada się na realną efektywność i przewagę rynkową nowoczesnych organizacji.

ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ HOTEL ARŁAMÓW