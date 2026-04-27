MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z KPMG
Sztuczna inteligencja realnie wzmacnia jakość badania, ale robi to poprzez zmianę sposobu pracy audytora. To nie jest tylko warstwa technologiczna na istniejących procesach, to przesunięcie w kierunku pracy na pełnych zbiorach danych i bardziej zaawansowanej analityki, co jeszcze kilka lat temu było nieosiągalne.
Jednocześnie rosną oczekiwania wobec audytu w zakresie jakości, transparentności i kontroli. Technologia jest naturalną odpowiedzią na tę zmianę.
W KPMG traktujemy AI jako element strategii rozwoju nowoczesnego audytu – spójny z naszymi globalnymi standardami, wymaganiami jakościowymi i bezpieczeństwem informacji. To nie jest zestaw pojedynczych narzędzi, ale kierunek transformacji całego procesu badania.
Największa zmiana dotyczy dziś pracy na danych. Audytorzy KPMG mogą dziś analizować pełne populacje transakcji, a nie tylko próbki. Wykorzystujemy podejścia analityczne, w tym podejście transaction scoring, które pomagają szybciej identyfikować obszary podwyższonego ryzyka i lepiej ukierunkować testy szczegółowe, przy czym sama ocena ryzyka pozostaje odrębnym, wymagającym profesjonalnego osądu audytora etapem badania.
Równolegle automatyzujemy uzgodnienia i pracę na danych z różnych źródeł. Systemy pomagają identyfikować rozbieżności i kierować uwagę zespołu tam, gdzie potrzebne są dodatkowe procedury.
Rola się zmienia, ale jej fundament pozostaje ten sam. AI wspiera audytora w analizie danych, organizacji pracy i dokumentowaniu wniosków, natomiast nie zastępuje profesjonalnego osądu.
W praktyce oznacza to automatyzację powtarzalnych zadań, co umożliwia większą koncentrację na obszarach wymagających doświadczenia audytora, w tym ocenie ryzyka, interpretacji wyników i rozmowie z klientem o wnioskach. Coraz większe znaczenie ma też umiejętność pracy z narzędziami wspierającymi przegląd dokumentów i budowanie spójnej dokumentacji audytowej.
W KPMG dużą wagę przykładamy do tego, żeby rozwiązania AI były „wplecione” w proces badania, dostępne bezpośrednio w kontekście dokumentacji audytowej, a nie funkcjonujące jako odrębne narzędzia. To istotne z perspektywy jakości i powtarzalności podejścia.
Przede wszystkim tam, gdzie skala danych jest największa. Analiza dzienników księgowych, danych transakcyjnych czy uzgodnień między systemami to obszary, w których technologia realnie zwiększa efektywność i pozwala szybciej identyfikować anomalie.
AI wspiera również przegląd dokumentów. Audytorzy mogą korzystać z narzędzi umożliwiających interaktywną pracę z dokumentacją i szybsze wyszukiwanie informacji. To przyspiesza budowanie argumentacji i zwiększa spójność wniosków.
AI jest także naszym pomocnikiem w dostępie do wiedzy. Umiejętnie prowadząc rozmowę z naszym wewnętrznym Clara AI Chat, każdy audytor w KPMG może otrzymać merytoryczną pomoc w zakresie standardów księgowych czy procedur badania, bez konieczności przeszukiwania opracowań czy przepisów.
To absolutnie kluczowa kwestia. Dlatego rozwój rozwiązań AI w KPMG łączymy z bardzo konkretnymi mechanizmami kontroli jakości i zarządzania ryzykiem.
Mówimy tu o transparentności działania narzędzi, odpowiednim zarządzaniu danymi i ich bezpieczeństwie oraz jasno określonej roli audytora w procesie. Zasada human in the loop jest dla nas fundamentalna, zgodnie z którą audytor weryfikuje i zatwierdza rezultaty pracy.
Równolegle inwestujemy w takie obszary, jak cyberbezpieczeństwo i uporządkowane podejście do danych, bo bez tego trudno mówić o odpowiedzialnym wykorzystaniu AI.
Są niezmienne od kilku lat. Po pierwsze, jakość i dostępność informacji. Nawet najlepsze narzędzia nie zastąpią uporządkowanego środowiska danych. Po drugie, tempo zmian. Rynek, regulacje i technologia rozwijają się równolegle. Innowacje trzeba wdrażać odpowiedzialnie, priorytetowo traktując jakość i zaufanie. Regulacje również muszą nadążać za tempem zmian.
Kolejne, nie mniej istotne wyzwanie stanowią kompetencje. Audyt przyszłości wymaga połączenia wiedzy finansowej, zrozumienia danych i umiejętności pracy z technologią, dlatego w KPMG konsekwentnie inwestujemy w rozwój zespołów. Widzimy też wyraźnie, że to kierunek istotny z perspektywy rynku pracy – audyt przyciąga dziś osoby zainteresowane pracą na styku finansów i technologii, a naszym zadaniem jest stworzenie środowiska, które pozwala te kompetencje realnie rozwijać.
Zmierzamy w kierunku coraz większej integracji – zarówno danych, jak i narzędzi. Docelowo audytor będzie pracował w jednym, zintegrowanym środowisku, które łączy dane, analitykę, automatyzacje i wsparcie AI bezpośrednio w dokumentacji audytowej.
Taki model, rozwijany globalnie w KPMG, zakłada wykorzystanie AI jako co-pilota oraz wyspecjalizowanych agentów wspierających poszczególne etapy badania: od planowania, przez ocenę ryzyka, po dokumentowanie wniosków.
Fundament audytu, którym jest niezależność, sceptycyzm zawodowy i odpowiedzialność za opinię. Technologia może je wzmacniać, ale ich nie zastąpi. Dlatego przyszłość audytu to połączenie kompetencji ludzi, jakości danych i dobrze zaprojektowanych procesów – i to będzie decydować o przewadze na rynku.
