Deregulacja: sprawdzamy. Czy wyższa jakość legislacji to mrzonka?
Biurokracja, przewlekłość procesów decyzyjnych w administracji, przeregulowanie, niespójność i zawiłość przepisów to realne i stałe obciążenie dla przedsiębiorców. Eksperci i praktycy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego będą zastanawiać się jak koszty compliance i ryzyko prawne wpływają na skłonność do inwestowania. Będą mówić też o „wiecznych postulatach” biznesu: stabilności i przewidywalności oraz wyższej jakości procesu legislacyjnego i rozwiązań prawnych. Zadadzą też sobie pytanie: czy potrzebujemy strategii deregulacyjnej?
Aktualizacja:
22.04.2026 13:44
Publikacja:
22.04.2026 12:35
W debacie udział wezmą:
Maciej Berek, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem Polityki Rządu, Polska
Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu, InPost
Jacek Cieplak, wiceprezes zarządu, Pracodawcy RP
Jakub Dzik, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Grupa Impel
Mariusz Haładyj, prezes, Najwyższa Izba Kontroli
Eliza Kruczkowska, członek zarządu, Europejska Rada ds. Innowacji, dyrektor zarządzająca, Think Tank The Company
Marian Owerko, wiceprezes zarządu, Polska Rada Biznesu
Jacek Socha, minister Skarbu Państwa w latach 2004-2005, koordynator projektu SprawdzaMY, Alvarez&Marsal Senior Advisor
Moderacja: Dominika Sikora, redaktor naczelna, WNP Economic Trends