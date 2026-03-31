Kwestia cyfrowej suwerenności zyskuje nad Wisłą na znaczeniu. Jednym z elementów jej budowy ma być nowy łódzki region chmurowy CloudFerro. Rodzima spółka inwestycję zaprojektowała do obsługi projektów AI i potężnych zbiorów danych. W centrum, które ma dysponować w przyszłości mocą do nawet 2,4 MW, znaleźć może się ponad 300 szaf serwerowych. Taka konstrukcja pozwoli na przetwarzanie danych w skali do 1 eksabajta.

Suwerenność usług cyfrowych zyskuje na znaczeniu

Dzięki inwestycji CloudFerro klienci otrzymają dostęp do zaawansowanych akceleratorów GPU NVIDIA. Jak tłumaczy dr Maciej Krzyżanowski, prezes spółki, budowa infrastruktury tej skali to dziś nie tylko kwestia wydajności, ale przede wszystkim kontroli nad danymi i zdolności operacyjnych.

– Nowy region CloudFerro w Łodzi pozwala przetwarzać dane na dużą skalę, rozwijać modele AI i realizować projekty publiczne w środowisku działającym w ramach polskiej i europejskiej jurysdykcji. Suwerenność usług cyfrowych przestaje być przewagą, staje się warunkiem funkcjonowania nowoczesnej administracji i gospodarki – komentuje.

Podobnie uważa Mariusz Chudy, partner PwC Polska i CEE Cloud & Digital Leader. – Suwerenność cyfrowa jest wysoko na agendzie zarządów i państw, także w naszym regionie. W obliczu zagrożeń hybrydowych oraz niepewnej sytuacji geopolitycznej, coraz więcej firm chce stawiać na bezpieczną technologię – tłumaczy.

Dane pokazują, że w Polsce jesteśmy na dobrej drodze: już 87 proc. firm i instytucji planuje zwiększyć wydatki na chmurę w najbliższym roku, a 74 proc. wdrożyło ją w większości obszarów działalności – to dwukrotny wzrost w ciągu zaledwie dwóch lat.

To jednak dopiero pierwszy krok. Analitycy przekonują, iż kolejnym etapem jest „świadome budowanie suwerennej architektury chmurowej, która łączy skalę i innowacyjność globalnych rozwiązań z lokalną kontrolą, bezpieczeństwem i zgodnością regulacyjną”.

Potrzeba wielomiliardowych inwestycji

Z raportu PwC wynika, że biznes potrzebuje rozwiązań, które wzmacniają odporność i umożliwiają innowacje na dużą skalę. Jak zauważa Azar Koulibaly z Microsoft, Polska funkcjonuje w jednym z najbardziej wymagających środowisk bezpieczeństwa w Europie, stąd odporność projektowana od podstaw jest koniecznością.

– Rozwiązania suwerennej chmury mogą stanowić kluczowy element tych rozwiązań, ponieważ łączą zgodność z regulacjami, zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa oraz ciągłość operacyjną z pełnymi możliwościami chmury i sztucznej inteligencji. Jednak prawdziwa odporność cyfrowa wymaga także długoterminowych inwestycji w infrastrukturę, rozwój kompetencji, dodatkowe zabezpieczenia oraz zaufanie – dodaje.

Utrzymanie bezpiecznego środowiska IT wymaga gigantycznych nakładów. Analizy wskazują, że rozwój samej chmury suwerennej pochłonie nawet 10 mld zł rocznie (w najbardziej ambitnym scenariuszu). Całościowa transformacja technologiczna może kosztować 20-25 mld zł rocznie.

Inwestycja w Łodzi, jak zaznaczają w CloudFerro, daje możliwość budowy i utrzymywania systemów krytycznych w oparciu o infrastrukturę zlokalizowaną w Polsce, działającą zgodnie z polskim i unijnym prawem, bez podlegania jurysdykcjom państw trzecich. Oznacza to kontrolę nad całym łańcuchem technologicznym, od infrastruktury i oprogramowania po zarządzanie danymi i ich udostępnianie użytkownikom. Model ten opiera się na technologiach open source i ogranicza zależność od zamkniętych rozwiązań licencyjnych.

Inwestycja wspiera także rozwój polskiego sektora kosmicznego. CloudFerro od lat rozwija infrastrukturę chmurową dla największych europejskich programów wykorzystujących dane satelitarne (jest operatorem referencyjnego źródła danych dla inicjatywy Copernicus Data Space Ecosystem, w ramach której udostępnianych jest już około 100 petabajtów danych obserwacji Ziemi ponad 600 tys. użytkownikom z całego świata).