10 min. 42 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Program CPN, zakładający obniżkę VAT i akcyzy na paliwa, ma wejść w życie już we wtorek. Według rządowych wyliczeń ceny paliw spadną nawet o 1,20 zł na litrze. Jednak ekonomiści ostrzegają, że koszt programu może sięgnąć nawet 2 mld zł miesięcznie. Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie się przedłuży, całkowity koszt programu może wynieść nawet kilkanaście miliardów złotych, co stanowi poważne wyzwanie dla budżetu państwa.
Czytaj więcej
Sytuacja geopolityczna w regionie ulega dalszemu pogorszeniu. Do konfliktu dołączyli jemeńscy Huti, a Iran kontynuuje ataki na kraje Zatoki Perskiej. Uderzenia dotknęły m.in. sektor przemysłowy, w tym huty aluminium w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie. Mimo prób dyplomatycznych Teheran odrzucił amerykański plan zakończenia wojny. Jednocześnie pojawiają się informacje o możliwej operacji lądowej USA w Iranie, co zwiększa ryzyko dalszej destabilizacji i presji na ceny surowców energetycznych.
Czytaj więcej
Podczas gali inwestora ogłoszono budowę tajwańskiego parku technologicznego w Polsce, w okolicach Poznania. Inwestycja ma stać się hubem dla firm z sektora nowych technologii i wzmocnić pozycję Polski. To kolejny sygnał rosnącego znaczenia Polski w globalnych łańcuchach dostaw oraz efekt napięć geopolitycznych, które skłaniają azjatyckie firmy do dywersyfikacji inwestycji poza regionem.
Czytaj więcej
Indie rozważają zwiększenie importu rosyjskiej ropy nawet do 40 proc. całkowitego zapotrzebowania. Dodatkowo podpisano wstępne porozumienie dotyczące dostaw LNG z Rosji. Decyzje te pokazują, że mimo sankcji Zachodu Rosja nadal znajduje odbiorców swoich surowców, a globalny rynek energii pozostaje silnie uzależniony od geopolityki.
Czytaj więcej
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas