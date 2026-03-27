W świecie, w którym przewagę konkurencyjną zdobywa nie ten, kto posiada najwięcej danych, lecz ten, kto potrafi je najlepiej zinterpretować, Impact’26 staje się jednym z ważniejszych punktów odniesienia dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Impact wyrósł z formatu skupionego wokół jednego głośnego nazwiska i przekształca się w wielowymiarową platformę, gdzie spotykają się czołowe postaci świata biznesu, finansów, technologii, kultury i nauki. Jak podkreślają organizatorzy, to arena, na której nie tylko słucha się inspirujących wystąpień, ale przede wszystkim buduje relacje – często w kuluarach, podczas rozmów, które często przekładają się na strategiczne decyzje.

Skala wydarzenia znajduje odzwierciedlenie w twardych danych. Rokrocznie średnio aż 77 proc. uczestników Impactu to osoby na najwyższych szczeblach decyzyjnych. Organizatorzy wydarzenia wyliczają, że w Poznaniu obecni są przedstawiciele czołowych banków pod względem aktywów, reprezentanci dziewięciu na dziesięć największych firm w Polsce oraz 80 proc. spółek z indeksu WIG20. Jest tam także ośmiu z dziesięciu największych pracodawców w kraju.

Daron Acemoglu, laureat Nagrody Nobla, zajmuje się relacjami między polityką, technologią a wzrostem gospodarczym

Idee, które zmieniają rynek

Na scenie Impact’26 pojawią się nazwiska o globalnej rozpoznawalności. Wśród nich Scott Galloway, profesor NYU Stern, przedsiębiorca (założył dziewięć firm) i jeden z najbardziej przenikliwych komentatorów współczesnego kapitalizmu. Ten uznany profesor marketingu oraz analityk rynków technologicznych w swojej twórczości konsekwentnie opisuje mechanizmy stojące za sukcesem cyfrowych gigantów oraz analizuje ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Jego książki stanowią kluczowe źródła dla zrozumienia współczesnych trendów rynkowych, strategii korporacyjnych i wyzwań stojących przed liderami biznesu. Galloway wyróżnia się bezpośrednim językiem i przenikliwą diagnozą, łącząc analizę makroekonomiczną z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi kariery i budowania majątku, co czyni jego prace istotnym punktem odniesienia w dyskusjach o przyszłości biznesu.

„Spodziewaj się, że pewien stopień porażki jest poza twoją kontrolą, i uświadom sobie, że być może będziesz musiał ją znieść albo iść dalej” – pisze Galloway. Konsekwentnie podkreśla również, że przewaga konkurencyjna firm coraz rzadziej wynika wyłącznie z technologii, a coraz częściej z umiejętności budowania zaufania i relacji.

Kolejny filar merytoryczny wydarzenia to Daron Acemoglu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (2024), profesor Massachusetts Institute of Technology i jeden z najczęściej cytowanych ekonomistów świata, jest jednym z najbardziej wpływowych współczesnych myślicieli zajmujących się relacją między polityką, technologią a wzrostem gospodarczym. Jego badania nad rolą instytucji w rozwoju gospodarczym na trwałe zmieniły sposób myślenia o źródłach bogactwa narodów.

W swoich przełomowych książkach udowadnia, że fundamentem trwałego sukcesu gospodarczego są inkluzywne instytucje, które sprzyjają innowacjom i szerokiemu uczestnictwu w rynku. Jego najnowsze analizy stanowią kluczowy punkt odniesienia dla liderów biznesu w debacie nad wpływem sztucznej inteligencji i automatyzacji na strukturę zatrudnienia oraz przyszłość globalnego kapitalizmu.

W kontekście rewolucji sztucznej inteligencji Acemoglu stawia kluczowe pytania: czy nowe technologie będą źródłem powszechnego dobrobytu, czy raczej pogłębią istniejące nierówności?

Globalni gracze i praktyka rynku

Obok wybitnych myślicieli Impact przyciąga również tych, którzy na co dzień podejmują decyzje w największych organizacjach świata. Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele takich firm, jak Mastercard, Blik, Santander, Uber czy Dell.

To właśnie na styku tych dwóch światów – teorii i praktyki – powstaje największa wartość wydarzenia. Liderzy globalnych korporacji konfrontują swoje doświadczenia z analizami ekonomistów, a przedsiębiorcy z regionu zyskują dostęp do wiedzy i kontaktów, które na co dzień pozostają poza ich zasięgiem.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, Impact’26 to dziś platforma współpracy – miejsce, w którym spotykają się korporacje, start-upy, instytucje finansowe i środowiska akademickie. To przestrzeń dla prezesów, właścicieli firm, liderów transformacji i ekspertów, którzy nie chcą być biernymi obserwatorami zmian, lecz ich współtwórcami.

