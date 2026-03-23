11 min. 49 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Donald Trump zażądał od Iranu otwarcia Cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin, grożąc atakami na infrastrukturę energetyczną. Teheran odpowiedział zapowiedzią uderzeń na obiekty energetyczne Izraela oraz państw wspierających USA. Waszyngton przygotowuje się także do rozmieszczenia dodatkowych sił w regionie, co może oznaczać scenariusz operacji lądowej. Jednocześnie administracja USA częściowo poluzowała sankcje, dopuszczając sprzedaż irańskiej ropy zalegającej na morzu.
Prezydent USA Donald Trump postawił Iranowi 48-godzinne ultimatum dotyczące ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. W przeciwnym razie Stany Zjednoczone...
Zgodnie z konstytucją NBP powinien być instytucją niezależną, jednak coraz częściej pojawiają się zarzuty o jego upolitycznienie. Badanie IBRiS pokazuje, że społeczeństwo jest w tej kwestii podzielone. Ekonomiści podkreślają, że zaangażowanie prezesa NBP Adama Glapińskiego w spory polityczne obniża wiarygodność banku centralnego. To przekłada się na wyższą premię za ryzyko i w efekcie – wyższe koszty finansowania dla całej gospodarki.
Tylko niespełna połowa z nas wierzy w niezależność i apolityczność NBP pod wodzą Adama Glapińskiego. – Bank zaangażowany politycznie ma większe pro...
Pro
Kraje Unii Europejskiej zaczynają interweniować na rynku paliw w obliczu rosnących cen ropy. Hiszpania uruchomiła pakiet pomocowy o wartości 5 mld euro, obejmujący m.in. obniżki VAT na energię i paliwa. Słowenia wprowadziła limity sprzedaży paliw, a Słowacja podniosła ceny dla obcokrajowców i także ogranicza dostępność. Podobne działania rozważają Niemcy, Austria i Wielka Brytania. Eksperci ostrzegają, że utrzymująca się blokada Cieśniny Ormuz może doprowadzić do poważnych niedoborów surowców w Europie.
Słowacja wprowadza nowe zasady sprzedaży paliw na swoich stacjach. Rząd Roberta Ficy zezwolił dystrybutorom na ustalanie limitów tankowania oraz wy...
Premier Li Qiang zapowiedział większe otwarcie Chin na import i bardziej zrównoważony handel międzynarodowy. To reakcja na rekordową nadwyżkę handlową i rosnącą presję ze strony partnerów handlowych. Chiny deklarują zwiększenie importu towarów wysokiej jakości oraz pogłębienie współpracy gospodarczej, co może wpłynąć na globalne przepływy handlowe w najbliższych latach.
Chiny miały w 2025 r. aż 1,2 bln dolarów nadwyżki handlowej. Wypracowały ją tak dużą, choć eksport do USA spadł o 20 proc.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
