Ultimatum Trumpa, drogie paliwa w UE, koszty braku niezależności NBP

Donald Trump stawia Iranowi ultimatum w sprawie Cieśniny Ormuz. Europa interweniuje na rynku paliw, a eksperci ostrzegają przed kosztami braku niezależności NBP. Chiny zapowiadają też zmiany w handlu.

Publikacja: 23.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Ultimatum Trumpa i ryzyko eskalacji konfliktu

Donald Trump zażądał od Iranu otwarcia Cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin, grożąc atakami na infrastrukturę energetyczną. Teheran odpowiedział zapowiedzią uderzeń na obiekty energetyczne Izraela oraz państw wspierających USA. Waszyngton przygotowuje się także do rozmieszczenia dodatkowych sił w regionie, co może oznaczać scenariusz operacji lądowej. Jednocześnie administracja USA częściowo poluzowała sankcje, dopuszczając sprzedaż irańskiej ropy zalegającej na morzu.

Koszty braku niezależności banku centralnego

Zgodnie z konstytucją NBP powinien być instytucją niezależną, jednak coraz częściej pojawiają się zarzuty o jego upolitycznienie. Badanie IBRiS pokazuje, że społeczeństwo jest w tej kwestii podzielone. Ekonomiści podkreślają, że zaangażowanie prezesa NBP Adama Glapińskiego w spory polityczne obniża wiarygodność banku centralnego. To przekłada się na wyższą premię za ryzyko i w efekcie – wyższe koszty finansowania dla całej gospodarki.

Europa reaguje na kryzys paliwowy

Kraje Unii Europejskiej zaczynają interweniować na rynku paliw w obliczu rosnących cen ropy. Hiszpania uruchomiła pakiet pomocowy o wartości 5 mld euro, obejmujący m.in. obniżki VAT na energię i paliwa. Słowenia wprowadziła limity sprzedaży paliw, a Słowacja podniosła ceny dla obcokrajowców i także ogranicza dostępność. Podobne działania rozważają Niemcy, Austria i Wielka Brytania. Eksperci ostrzegają, że utrzymująca się blokada Cieśniny Ormuz może doprowadzić do poważnych niedoborów surowców w Europie.

Chiny chcą zrównoważyć handel

Premier Li Qiang zapowiedział większe otwarcie Chin na import i bardziej zrównoważony handel międzynarodowy. To reakcja na rekordową nadwyżkę handlową i rosnącą presję ze strony partnerów handlowych. Chiny deklarują zwiększenie importu towarów wysokiej jakości oraz pogłębienie współpracy gospodarczej, co może wpłynąć na globalne przepływy handlowe w najbliższych latach.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

