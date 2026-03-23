11 min. 49 sek.

Ultimatum Trumpa, drogie paliwa w UE, koszty braku niezależności NBP

Donald Trump stawia Iranowi ultimatum w sprawie Cieśniny Ormuz. Europa interweniuje na rynku paliw, a eksperci ostrzegają przed kosztami braku niezależności NBP. Chiny zapowiadają też zmiany w handlu.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes" między innymi:

Ultimatum Trumpa i ryzyko eskalacji konfliktu

Donald Trump zażądał od Iranu otwarcia Cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin, grożąc atakami na infrastrukturę energetyczną. Teheran odpowiedział zapowiedzią uderzeń na obiekty energetyczne Izraela oraz państw wspierających USA. Waszyngton przygotowuje się także do rozmieszczenia dodatkowych sił w regionie, co może oznaczać scenariusz operacji lądowej. Jednocześnie administracja USA częściowo poluzowała sankcje, dopuszczając sprzedaż irańskiej ropy zalegającej na morzu.

Koszty braku niezależności banku centralnego

Zgodnie z konstytucją NBP powinien być instytucją niezależną, jednak coraz częściej pojawiają się zarzuty o jego upolitycznienie. Badanie IBRiS pokazuje, że społeczeństwo jest w tej kwestii podzielone. Ekonomiści podkreślają, że zaangażowanie prezesa NBP Adama Glapińskiego w spory polityczne obniża wiarygodność banku centralnego. To przekłada się na wyższą premię za ryzyko i w efekcie – wyższe koszty finansowania dla całej gospodarki.