Żałosna transformacja Gazpromu: będzie produkował lodówki i pralki

Odcinając tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na polecenie Kremla, dopływ gazu do większości krajów Unii, Gazprom stracił dwie trzecie eksportu gazu. I to eksportu przynoszącego latami ogromne zyski. Kraje Wspólnoty szybko znalazły nowych dostawców a rynek się ustabilizował. W 2023 r. wielkość eksportu Gazpromu spadła do minimum od 1985 r. - 69 mld metrów sześciennych. W ubiegłym roku eksport wzrósł do 81 miliardów metrów sześciennych, ale nadal był 2,5-krotnie niższy niż szczyt przedwojenny (200 mld metrów sześciennych).

Kreml liczył więc na Chiny, oferując im pięciokrotne zwiększenie zakupów gazu i budowę nowego gazociągu Siła Syberii 2, obok tego, który zaczął działać w 2019 r. Jednak negocjacje, które trwały ponad dwa lata, zakończyły się niczym: Xi Jinping nie podpisał tak oczekiwanego przez Putina kontraktu gazowego.

Z powodu strat Gazprom rozpoczął masowe zwolnienia w swojej siedzibie głównej. Rozdęta administracja zmniejszyła się o 40 proc. czyli o 1500 osób, jak poinformowały w marcu Reutersa źródła zbliżone do firmy. Ponadto Gazprom chce sprzedać siedzibę swojego oddziału eksportowego - pałacyk w stylu włoskim, a także inne luksusowe nieruchomości.