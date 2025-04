W dzisiejszym odcinku podcastu „Twój Biznes” między innymi:

USA obniżają cła, rynki w euforii

Chiny odpowiedziały na wtorkową decyzję Donalda Trumpa, zwiększając swoje cła na amerykańskie produkty z 34% do 84%. W odpowiedzi państwa UE przegłosowały pakiet cel odwetowych. Jednak w środę wieczorem Trump ogłosił 90-dniowe obniżenie stawek celnych do 10% dla wszystkich krajów gotowych do negocjacji – z wyjątkiem Chin, gdzie stawki wzrosły do 125%. Rynki finansowe zareagowały euforią, a Biały Dom zasugerował, że cła to element strategii negocjacyjnej.

Niemcy mają nowy rząd

W Berlinie podpisano umowę koalicyjną CDU/CSU i SPD. Główne punkty porozumienia to zaostrzenie polityki migracyjnej, utworzenie funduszu inwestycyjnego o wartości 500 mld euro oraz poluzowanie hamulca zadłużenia w obszarze obronności. Niemieckie instytuty ostrzegają jednak, że niemiecką gospodarkę czeka kolejny rok stagnacji.