Materiał powstał we współpracy z PONAR WADOWICE

Ponar Wadowice jako czołowy producent hydrauliki siłowej w Polsce od lat 60. XX wieku dynamicznie rozwija swą działalność. Z kolei początki eksportu firmy z Małopolski sięgają lat 90. ubiegłego wieku. Jej współpraca międzynarodowa opiera się nie tylko na solidnych umowach z wieloma autoryzowanymi partnerami, którzy promują produkty katalogowe wadowickiego wytwórcy na całym świecie, ale też na stałym, intensywnym jego wsparciu dla kluczowych zagranicznych graczy w takich branżach, jak m.in. budownictwo, górnictwo, hutnictwo, lotnictwo i przemysł obronny.

Firma z Małopolski oferuje zaawansowane rozwiązania wykorzystywane w skomplikowanych układach hydraulicznych, dostosowane do potrzeb renomowanych światowych producentów, w tym tak rozpoznawalnych marek jak Caterpillar. Grupa Caterpillar jest zaopatrywana przez Ponar w oleohydraulikę w takich krajach, jak Francja, Belgia, Włochy, Wielka Brytania, Chiny, Stany Zjednoczone, Meksyk czy Indie. Zespół doświadczonych inżynierów Ponaru nieustannie pracuje nad doskonaleniem i rozszerzaniem oferty, dostosowując ją do rosnących potrzeb rynku. W wyjątkowych przypadkach, gdy wymagane jest specjalistyczne wsparcie, polscy inżynierowie odwiedzają klientów zagranicznych, aby bezpośrednio poznać ich potrzeby i precyzyjnie określić wymagania techniczne.

W kontekście swej obecności na rynkach światowych Ponar Wadowice bierze też aktywny udział w międzynarodowych wydarzeniach wystawienniczych. W tym roku, już po raz kolejny, będzie wystawcą na targach Bauma w Monachium, gdzie zaprezentuje innowacyjne rozwiązania, m.in. siłowniki obrotu, szybkozłącze hydrauliczne mające zastosowanie w maszynach budowlanych, dzięki któremu można zmieniać rodzaj osprzętu bez wysiadania, oraz siłowniki z bardzo twardą powłoką QPQ, która zabezpiecza przed wpływem warunków atmosferycznych, a dodatkowo ma walor estetyczny.

– Bauma to międzynarodowe, największe na świecie targi maszyn budowlanych, urządzeń do produkcji materiałów budowlanych, maszyn górniczych oraz pojazdów specjalistycznych, stanowiące kluczowe wydarzenie w naszej branży. I po raz kolejny w Monachium będziemy na nich wystawcą – mówi „Rzeczpospolitej” Tomasz Paterek, dyrektor ds. eksportu w Ponar Wadowice, przypominając, że targi te mają też swoje edycje w: USA (Las Vegas), Indiach (New Delhi) i Chinach (Szanghaj). – Wraz z jednym z naszych partnerów braliśmy udział w tym wydarzeniu w Chinach, a w Monachium wystawialiśmy się już kilkukrotnie. Teraz uda się tam nasz zespół ekspertów technicznych. Będzie to ok. 10–12 osób pracujących na dwie następujące po sobie zmiany, bo targi trwają kilka dni, właściwie cały tydzień – wylicza Tomasz Paterek, podkreślając, że dzięki otwartemu podejściu, innowacyjności oraz profesjonalnej współpracy działu eksportu z klientami z całego świata Ponar Wadowice nie tylko utrzymuje status solidnego partnera w branży hydrauliki siłowej, ale także pozostaje liderem w dostarczaniu rozwiązań, które łączą najnowsze technologie z niezawodnością i efektywnością. Rozwiązania, które zostaną zaprezentowane przez firmę w Monachium, będą dedykowane sektorowi budowlanych maszyn mobilnych.

Jak przyznaje przedstawiciel Ponaru, dzięki wizytom na targach Bauma firma pozyskała już nowych kontrahentów, choć jak podkreśla, umów nie zawiera się na pniu. – Kontrakty nie pojawiają się zaraz po targach. Ich negocjacje odbywają się niejako między wystawami, trwa to nawet dwa–trzy lata, ale dzięki targom udało się nam pozyskać kilka kontraktów na zasadzie wieloletniej współpracy i to nas satysfakcjonuje – tłumaczy Tomasz Paterek, dodając, że obecność na targach, także takich jak np. EIMA w Bolonii we Włoszech, PTC Szanghaj w Chinach, Hannover Messe czy krajowych targach rolniczych AGRO SHOW oraz MSPO w Kielcach, to prestiż, ale też właśnie możliwość zaprezentowania nowości.

– W tym roku spodziewamy się dużego zainteresowania naszej ekspozycji, ponieważ po raz pierwszy będziemy prezentować zupełnie inne wyroby niż dotychczas. Do tej pory skupialiśmy się wyłącznie na elementach drobnych, katalogowych, jak np. zawory, rozdzielacze, bloki, a teraz będą to komponenty łączące w sobie hydraulikę z mechaniką. Wiemy, że na te wyroby na pewno znajdzie się popyt. Widzimy w nich duży potencjał sprzedażowy. Taki wniosek jest oparty na wcześniejszej wykonanej przez nas analizie obecnego stanu rynku – mówi szef działu eksportu wadowickiej firmy. I jak wskazuje, jest ona otwarta na potencjalnych klientów z całego świata, choć na pewno ważni będą kontrahenci z najbardziej dynamicznych rynków, takich jak Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale też ze Skandynawii ze względu na maszyny leśne oraz tradycyjnie z Europy Zachodniej.

