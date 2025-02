Eksperci oceniają strategię gospodarczą Tuska, rozwój unijnej sztucznej inteligencji

Ekonomiści rozczarowani strategią gospodarczą rządu

Poniedziałkowe wystąpienie premiera Donalda Tuska oraz ministra finansów na GPW nie spotkało się z entuzjazmem ekspertów. Ekonomiści zwracają uwagę, że zapowiedziane inwestycje na poziomie 650-700 miliardów złotych nie są niczym przełomowym. Profesor Marcin Piątkowski wskazuje, że kluczowym celem powinno być dogonienie unijnej średniej inwestycji na poziomie 22% PKB, a jedną z metod pobudzenia rynku mogłoby być wdrożenie tzw. „gilotyny regulacyjnej”. Krytyka spadła także na brak spójności w przedstawionym planie oraz ograniczoną skuteczność dotychczasowych działań państwa. Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, podkreśla, że kluczowe jest usprawnienie administracji i usunięcie barier dla inwestycji prywatnych.

Mieszkania nadal drogie, ale ceny zaczynają się stabilizować

Polski rynek mieszkaniowy wciąż jest w fazie wzmożonej podaży – liczba nowych ofert ponownie osiągnęła rekordowy poziom. W styczniu sprzedaż mieszkań w największych miastach wzrosła o 8,5% miesiąc do miesiąca, co wskazuje na niewielkie ożywienie popytu. Eksperci wskazują, że do poprawy sytuacji przyczyniło się m.in. wycofanie przez rząd niektórych programów mieszkaniowych oraz wzrost zdolności kredytowej Polaków. Jednak sprzedający coraz częściej skłonni są do obniżek cen transakcyjnych – w niektórych przypadkach nawet o kilkanaście procent.

Unia Europejska inwestuje miliardy w sztuczną inteligencję

Podczas szczytu AI w Paryżu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała ambitny plan finansowania rozwoju sztucznej inteligencji. Unijny fundusz o wartości 200 miliardów euro ma wesprzeć budowę gigafabryk AI – zaawansowanych centrów danych, w których europejskie firmy będą mogły trenować swoje modele AI. Inwestycje będą realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a do końca roku ma powstać 12 nowoczesnych ośrodków badawczo-rozwojowych. Polska liczy na to, że znajdzie się wśród nowych lokalizacji.