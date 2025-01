Według Unii Europejskiej, w 2022 roku tylko w naszym regionie brakowało od 260 do 500 tysięcy ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Tę lukę kadrową mogą wypełnić obecni studenci. Aby w tym pomóc, Google przekazał wsparcie dla 2 polskich uczelni – Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Otrzymały one granty z programu Google.org Cybersecurity Seminars o łącznej wartości blisko 1 miliona dolarów. Dzięki tym środkom osoby kształcące się na przyszłych ekspertów cyberbezpieczeństwa będą miały okazję uczestniczyć w specjalnie przygotowanych zajęciach i zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także wspierać lokalne organizacje społeczne, wzmacniając ich bezpieczeństwo w sieci.

– Cyberbezpieczeństwo to wyzwanie, które dotyczy nas wszystkich. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w edukację w tym obszarze to budowa bezpieczniejszej przyszłości dla nas i naszego kraju. Grant przyznany Politechnice Warszawskiej i Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza to kolejny przykład naszego wsparcia dla rozwoju edukacji cyfrowej, który pomoże w budowie społeczeństwa informacyjnego – powiedziała Magda Kotlarczyk, szefowa Google Polska.

Program Cybersecurity Seminars prowadzony przez organizację Virtual Routes oferuje wybranym uniwersytetom dofinansowanie od Google.org. Polskie uczelnie dzięki unikalnym pomysłom i programom nauczania cyberbezpieczeństwa znalazły się wśród wyróżnionych 17 ośrodków akademickich w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, które otrzymały granty z przeznaczonej na ten cel puli 17 milionów dolarów.

– Politechnika Warszawska stawia na rozwój i innowacyjne metody nauczania, wykorzystując nowoczesne technologie. Grant z Google.org wpisuje się w nasze działania w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że projekt będzie stanowił ważny element kształcenia przyszłych ekspertów, którzy będą w stanie sprostać złożonym wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem – powiedział prof. Mariusz Malinowski, prorektor Politechniki Warszawskiej.

– Cieszymy się, że możemy przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dzięki realizacji seminariów we współpracy z Google.org nasi studenci będą mogli nie tylko rozwijać swoje kompetencje, tak ważne dla bezpieczeństwa całej Polski, ale także wspierać lokalne społeczności, które potrzebują wsparcia w zakresie ochrony przed cyberatakami. To projekt, który łączy w sobie naukę, praktykę i zaangażowanie społeczne – dodaje prof. dr hab. Michał Banaszak, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką.

Szacuje się, że dzięki programowi Google.org Cybersecurity Seminars przeszkolonych zostanie ponad 1600 studentów, którzy przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa około 3200 organizacji w Polsce i Europie.

