Jaki był 2024 rok dla Coca-Cola HBC?

2024 był dla nas rokiem ciągłego rozwoju naszej strategii 24/7, czyli oferowania napojów na każdą porę dnia i okazję, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by być jak najlepszym partnerem dla naszych klientów, z pełnym wachlarzem kategorii napojów. W 2024 roku podążaliśmy tą drogą, kontynuując rozwój w segmencie gotowych do spożycia (RTD) napojów bezalkoholowych. Działamy tak, by utrzymać tytuł lidera tej branży – stawiamy na konkretne okazje, w których nasze marki mogą towarzyszyć konsumentom i zwiększamy wybór, dodając nowe smaki i opcje bez cukru. Obecnie ta ostatnia kategoria stanowi już ponad 37 proc. naszego portfolio. Rozwijaliśmy także inne obszary, w tym napojów energetyzujących z markami Monster i Burn oraz napojów gazowanych dla dorosłych z marką Kinley na czele. W 2024 na nowo otworzyliśmy także rozdział, który nazywamy „transformacją napojów niegazowanych”, wprowadzając na rynek nową odsłonę herbaty Fuzetea.

A jeśli chodzi o pozostałe kategorie z portfolio, produkty na inne okazje?

Tu także sporo zrobiliśmy. Był to pierwszy rok naszej dystrybucji marki wódki, którą zakupiliśmy od Brown Forman. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, bo przekroczyliśmy zakładane cele sprzedażowe. Rozwijaliśmy też działalność w segmencie piwa dzięki markom od AB InBev, które mamy w swoim portfolio, i kontynuowaliśmy rozwój kultowych drinków alkoholowych gotowych do spożycia, czyli połączenia whisky i Coca-Cola. W ubiegłym roku wprowadziliśmy nowy wariant bez dodatku cukru.

Na początku 2024 roku wprowadziliście w Polsce markę Three Cents – mikser premium przeznaczony dla restauracji, hoteli, koktajlbarów. Jak oceniacie ten debiut?

Jak mówiłam podczas naszego ostatniego spotkania przy okazji premiery – Three Cents to marka stworzona przez barmanów dla barmanów. Dzięki temu zdobyła uznanie także na polskiej scenie barmańskiej. Minął niecały rok od debiutu, a już widzimy, że ściągnięcie jej do Polski to była bardzo dobra decyzja. Wprowadziliśmy tu dziesięć wariantów smakowych Three Cents. Naszym planem było uplasowanie tej marki w 300 najbardziej premium lokalizacjach w Warszawie i Krakowie, a jest już obecna w ponad 1000 barów, hoteli i restauracji w całej Polsce. To ponad trzykrotnie przekracza założone przez nas cele. Otrzymujemy od konsumentów, klientów i barmanów niezwykle pozytywne opinie o tych produktach.

Widzimy, że jesteście obecni w gastronomii ze swoimi produktami, i sporo robicie, by profesjonaliści mogli je poznać.

Zgadza się, nie ograniczamy się do sprzedaży. Wspieramy naszych klientów w rozwoju ich możliwości i biznesu. Dla przykładu razem z Three Cents w minionym roku zaprosiliśmy społeczność barmańską do konkursu, którego zwycięzcy mogli wziąć udział w prestiżowym Bar Show w Atenach.

Jeśli chodzi o kanał HoReCa, czyli punkty sprzedaży takie jak hotele, restauracje czy kawiarnie, działamy tam także z produktami Costa Coffee i Caffè Vergnano. W 2024 r. mieliśmy specjalne akcje dla obu marek. Dla Costa Coffee była to współpraca Krzysztofem Zalewskim, a razem z Caffè Vergnano zorganizowaliśmy konkurs, tym razem dla baristów – Vergnano World Cup. Zwycięzca z Polski zmierzył się we Włoszech z mistrzami parzenia kawy z innych krajów. Planujemy więcej takich działań, by promować i oferować wartość dodaną do naszej oferty kategorii „poza domem”. Widzimy, że rynek HoReCa ma potencjał i może być jednym z filarów wzrostu dla nas i dla naszych klientów. Pod względem obrotów zbliża się on do poziomu sprzed pandemii. To motywuje do inwestycji i wzmożonych działań.

Co rozwój waszego biznesu oznacza dla nas, dla konsumentów? Mamy większy wybór, jeśli chodzi o napoje, ale czy jest coś jeszcze?

Za rozwojem idzie odpowiedzialność za otoczenie i społeczności, w których działamy. Idzie za tym także wpływ na lokalną gospodarkę. Zgodnie z wynikami ostatniego raportu naszego wpływu społeczno-ekonomicznego – odpowiadając na pytanie „co jeszcze” – widzimy, że mamy znaczący udział w budżecie państwa polskiego. Tylko w 2023 roku trafiło tam z 1,4 mld zł z tytułu zapłaconych przez system Coca-Cola podatków. Wygenerowaliśmy 4,4 mld zł wartości dodanej dla gospodarki. Zatrudniamy ponad 1800 osób w Polsce i krajach bałtyckich, co jest dużą liczbą. Jedno miejsce pracy w systemie Coca-Cola wspiera siedem etatów w innych sektorach gospodarki, co oznacza, że przy 1611 osobach zatrudnionych tylko na polskim rynku utrzymujemy prawie 13 tys. dodatkowych miejsc pracy – w punktach sprzedaży, w zespołach naszych dostawców, współpracujących agencji, partnerów biznesowych, na różnych punktach styku z naszą firmą i produktami. Jesteśmy bardzo dumni z prawie 52 lat obecności marki Coca-Cola na polskim rynku, z naszej zrównoważonej działalności produkcyjnej i z bycia jedną z największych firm w Polsce.

Działacie w całym kraju, a więc również na terenach dotkniętych w 2024 r. powodzią. Czy włączyliście się w akcje pomocowe?

Niemal natychmiast zaoferowaliśmy i dostarczyliśmy pomoc na dotknięte powodzią południowo-zachodnie tereny kraju. W takich sytuacjach zwykle najważniejsza jest woda pitna. Dlatego razem z The Cola-Cola Company oraz naszymi partnerami – PCK oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – dostarczyliśmy tam ponad 150 tys. litrów wody. The Coca-Cola Foundation i Fundacja Coca-Cola HBC przekazała WOŚP prawie 2 mln zł na realizację ich misji – wymianę sprzętu medycznego w szpitalach dotkniętych powodzią. W pomoc angażują się też nasi pracownicy – jako wolontariusze rozładowywali dostawy wody na miejscu tragedii, a ostatnio (współpracując z The Coca-Cola Company i Bankami Żywności) przy pakowaniu świątecznych paczek żywnościowych dla potrzebujących.

Podsumowując rok 2024 i mówiąc o inicjatywach społecznych, nie sposób nie wspomnieć o programie Youth Empowered. Trwa jego kolejna edycja…

Jest to program, z którego wszyscy jesteśmy bardzo dumni. W październiku 2024 r. ruszyliśmy z 8. edycją Youth Empowered – w wydarzeniu otwarcia wzięło udział ponad 10 tys. uczestników z Polski i krajów bałtyckich. Podczas wydarzenia swoją premierę miała wyjątkowa platforma edukacyjna Skills4Future stworzona przez Mentors4Starters przy wsparciu finansowym The Coca-Cola Foundation.

Jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do tego projektu, a jeszcze bardziej zachęca nas do działania pozytywny odzew ze strony uczestników. Staramy się, aby był to nowoczesny program nauczania i rozwoju umiejętności. Z roku na rok odświeżamy jego zakres, aby był jeszcze bardziej aktualny i nowoczesny i realnie wspierał młodych ludzi na rynku pracy. Dlatego przy okazji tej edycji dużo jest mowy o rozwijaniu kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji i cyfryzacji.

Rok 2024 to także duży krok dla branży w stronę domknięcia obiegu opakowań. Jak wyglądają przygotowania Coca-Cola HBC do systemu kaucyjnego, w sytuacji gdy został przesunięty termin jego wejścia w życie?

Wdrożenie systemu kaucyjnego to jedna z najważniejszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju dla całej polskiej branży napojowej, a dla nas jedno z kluczowych zadań na ten rok. To niezwykle kompleksowy projekt, bo polski system będzie drugim co do wielkości w Europie.

Wiedzieliśmy o tym już od dawna, dlatego od ponad czterech lat aktywnie bierzemy udział w branżowej debacie z decydentami. Cieszymy się, że nasz głos, głos branży, został usłyszany i że rząd uwzględnił nasze propozycje zmian w nowelizacji ustawy. Postulowaliśmy m.in. przesunięcie daty wejścia w życie systemu kaucyjnego i została ona przesunięta na 1 października 2025 roku. Zwracaliśmy również uwagę na konieczność wprowadzenia okresu przejściowego. Wdrożenie systemu kaucyjnego to dla biznesu ogromny wysiłek i ogromne zadanie operacyjne, dlatego te kwestie były kluczowe.

Producenci będą musieli m.in. zmienić kody kreskowe EAN dla każdego produktu z portfolio objętego systemem. Dla nas oznacza to także przygotowanie i wprowadzenie do produkcji ponad 280 nowych projektów etykiet i wielopaków, bo te objęte systemem muszą posiadać specjalny symbol.

Choć to wielkie i odpowiedzialne zadanie, robimy co w naszej mocy, aby ta zmiana była jak najbardziej płynna dla naszych klientów i konsumentów. Głęboko wierzymy w wartość systemu i w to, że pomoże nam zwiększyć poziom zbiórki opakowań, a także zmniejszyć jego ilość w środowisku. Dzięki niemu więcej butelek i puszek dostanie drugie życie. Jeśli chodzi o działania w 2024, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji sztabu ludzi z Coca-Cola HBC i dziesięciu innych wiodących marek napojowych w Polsce, jesteśmy dziś jednym z akcjonariuszy nowo utworzonego operatora, Kaucja.pl.

I co dalej? Jakie są plany Coca-Cola HBC na 2025 rok?

Nasza strategia i priorytety biznesowe pozostają niezmienne. Pierwszym z nich jest dalszy rozwój naszego portfolio. Drugi to konsekwentna realizacja naszych zobowiązań w ramach agendy ESG. Trzeci to wsparcie naszych zespołów w ich rozwoju i integracji w ramach czterech rynków: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Czwartym jest pozostanie dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności.

Jeśli chodzi o portfolio, będziemy nadal dostarczać nowe ekscytujące produkty i innowacje polskim konsumentom. Chcemy być blisko rynku i koncentrować się na klientach, wsłuchiwać się w ich potrzeby i dzięki szerokiej gamie produktów – odpowiadać na nie.

Będziemy dalej dokładać starań, by tworzyć wspaniałe miejsce pracy dla całego zespołu oraz zapewniać mu dalszy rozwój i realizację ambicji. Chcemy kontynuować nasz program Youth Empowered, więc w 2025 będziemy stawiać też na wsparcie młodych, wkraczających na rynek pracy.

W zakresie zrównoważonego rozwoju czekają nas kolejne kroki na drodze do Net Zero do 2040 roku. Oznacza to kolejne auta elektryczne, hybrydowe i plug-in w naszej flocie, więcej niskoemisyjnych lodówek w punktach sprzedaży, kolejne zmiany opakowaniowe i rozwiązania, które zoptymalizują procesy produkcji oraz zmniejszą nasz ślad węglowy i wpływ na środowisko.

Planujemy też inwestycje w nasz zakład w Krakowie i jego rozbudowę – będzie to ekspansja części magazynowej.

Podsumowując, na rok 2025 patrzymy z optymizmem, wchodzimy w niego w pełnej gotowości. Pozostaniemy blisko naszych klientów i konsumentów, by razem przygotować się do zmian, które czekają nasz rynek. Będziemy dalej rozwijać się w sposób zrównoważony, mając na uwadze dobro naszych pracowników oraz wpływ biznesu na społeczności i środowisko.

