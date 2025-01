Orlen chce transformować nie tylko Polskę, ale i nasz region

Aktywność w regionie

Orlen zamierza też inwestować w OZE poza Polską – nie wyklucza udziału w projektach

związanych z morską energetyką wiatrową na litewskich wodach terytorialnych. Planuje również uruchomienie pod koniec 2025 roku dużej elektrowni fotowoltaicznej na Litwie, która ma zaopatrzyć w zieloną energię rafinerię w Możejkach i tamtejsze budynki biurowe. Powstanie ona na obszarze 600 tysięcy metrów kwadratowych. Elektrownia umożliwi wyprodukowanie w ciągu roku ok. 45 GWh energii elektrycznej, wpisując się w proces transformacji grupy i zazieleniania należących do Orlenu aktywów.

Inwestycjom w OZE ma towarzyszyć budowa magazynów energii w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2035 roku ich moc ma wynieść 1,4 GW. Pomogą one w bilansowaniu produkcji energii z niestabilnych źródeł opartych na wietrze i słońcu.

Elementem transformacji jest też optymalizowanie procesów wewnątrz grupy – zmniejszanie zużycia paliw i energii czy wykorzystywanie wodoru odnawialnego do zmniejszenia śladu węglowego. Wszystko to prowadzić ma do ograniczania emisji, których intensywność w zakresie 1 (emisje bezpośrednie wynikające ze spalania paliw, procesów technologicznych wewnątrz firmy) ma spaść – zgodnie ze strategią – o 40 proc. do 2030 roku i o 55 proc. do 2035 roku.