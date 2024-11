Oligarchowie krytykują Kreml. Wojna zagraża ich biznesom

Koncerny rosyjskich oligarchów zagrożone

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w przyszłym roku tempo wzrostu PKB Rosji spowolni trzykrotnie, do 1,3 proc., a do końca dekady spadnie do 1 proc. rocznie. Złudzeń nie ma też rosyjski bank centralny. Według jego prognoz w 2025 roku PKB Rosji zwiększy się jedynie o 0,5–1 proc., a dynamika spożycia konsumenckiego i inwestycje może spaść do zera.

Kluczowe gałęzie przemysłu surowcowego, inne niż ropa naftowa, już doświadczają problemów z powodu sankcji. Po raz pierwszy od ćwierć wieku Gazprom stał się nierentowny. Spółki węglowe stanęły w obliczu załamania eksportu, dlatego eksperci ministerstwa energii ogłosili groźbę bankructwa całego sektora. Hutnicy odnotowali gwałtowny spadek sprzedaży na rynkach zagranicznych. To wszystko są gałęzie gospodarki, gdzie największe koncerny kontrolują oligarchowie.

Tymczasem Kreml naciska, aby gospodarka Rosji wzmacniała suwerenność. Jednak warte bilion dolarów megaprojekty mające na celu zastąpienie zachodnich technologii rosyjskimi kończą się niepowodzeniem: na przykład rosyjski przemysł lotniczy w latach 2023–2024 był w stanie wyprodukować tylko trzy samoloty pasażerskie zamiast planowanych 40. Stocznia Zwiezda nie była w stanie ukończyć ani jednego gazowca klasy lodowej (wzmocnionego, zdolnego do pokonywania Północnej Drogi Morskiej).

Oligarchowie do Kremla: Wojnę trzeba nazywać wojną

Nowym problemem dla rosyjskiego biznesu stała się podwyżka bazowej stopy procentowej banku centralnego do poziomu, jakiego gospodarka nie widziała od ponad dwóch dekad. Bank Centralny został publicznie skrytykowany przez miliarderów Olega Deripaskę (Rusal) i Aleksieja Mordaszowa (Siewierstal). Inni oligarchowie przyznają, że prezeska banku Elwira Nabiullina ma bardzo niewiele narzędzi do spowolnienia inflacji pomimo ogromnych wydatków na wojsko, czyli rozpędzonej zbrojeniówki, pisze Bloomberg.

Jeden z miliarderów zwrócił w rozmowie z Bloombergiem uwagę, że Kreml mógłby łatwiej uzasadnić wysoką inflację, gdyby uznał wojnę za wojnę, zamiast nazywać ją „specjalną operacją wojskową”. W tym przypadku, stwierdził oligarcha, inflację można nazwać ceną, jaką należy zapłacić za wojnę, zamiast sprawiać pozory, że życie (także w gospodarce) toczy się jak przed wojną.