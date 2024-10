Polski przemysł motoryzacyjny hamuje. Prognozy się pogarszają

Tymczasem w przyszłym roku dojdą kolejne, jeszcze większe problemy. To obniżone ze 118 do 94 g/km limity emisji CO2, które nakładając wysokie kary za ich przekroczenie, znacząco podwyższą koszty produkcji samochodów, doprowadzając do wzrostu cen aut i dalszego schłodzenia rynku. – W samej Polsce nastroje producentów mogą być pogorszone z powodu cen energii, śladu węglowego, mniej konkurencyjnego systemu pomocy publicznej oraz wzrostu kosztów pracy – uważa Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Elektryki bardziej szkodzą, niż pomagają

Do pogorszenia perspektyw przemysłu motoryzacyjnego mocno przyczyniają się samochody elektryczne. Nadzieje, że pomogą branży przez wzrost popytu, nie sprawdzają się. – Elektromobilność, która miała dodać gazu europejskiemu sektorowi automotive, nie tylko nie zyskuje nowych kierowców, lecz jej udział w łącznej sprzedaży nowych samochodów spada w ujęciu rocznym – stwierdzają autorzy MotoBarometru.

W sierpniu 2024 r. sprzedaż elektryków w UE malała o 44 proc., a udział w rynku zmalał do 14,4 proc. z 21 proc. rok wcześniej. We wrześniu okazał się jeszcze mniejszy, topniejąc do 13,1 proc., co było konsekwencją głębokiego, prawie 29-procentowego spadku popytu na te auta w Niemczech, w których rok temu rejestrowano jedną trzecią (387,3 tys.) wszystkich samochodów bateryjnych sprzedawanych w UE (1,1 mln). I choć wrześniowa sprzedaż elektryków wzrosła o prawie jedną dziesiątą, to po dziewięciu miesiącach 2024 r. pozostawała o 5,8 proc. niższa w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.

Ale problemy przeżywa cały rynek. Jak podaje ACEA, we wrześniu sprzedaż nowych samochodów osobowych w UE stopniała r./r. o 6,1 proc. Z czterech najważniejszych rynków sytuacja pogorszyła się na trzech: we Francji (rejestracje stopniały o 11,1 proc.), we Włoszech (spadek o 10,7 proc.) i w Niemczech (-7 proc.). I choć po trzech kwartałach sprzedaż na całym unijnym rynku pozostawała jeszcze na poziomie ubiegłorocznym (0,6 proc. wzrostu) z blisko 8 milionami aut, to jednak dwa największe rynki – Niemcy i Francja – już znalazły się pod kreską.

Polskie firmy martwią się Niemcami

To bardzo zła wiadomość dla polskich firm, które z rosnącym niepokojem przyglądają się sytuacji zwłaszcza w Niemczech, które odbierają jedną trzecią eksportu polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Szczególnie po tym, gdy na początku września po posiedzeniu kierownictwa Volkswagen AG ze związkami zawodowymi zatrudniającego 680 tys. pracowników koncernu ogłoszono możliwość zamknięcia dwóch fabryk: samochodów i podzespołów.

Największe problemy mają jednak polscy dostawcy komponentów do elektryków. Cięcia w zamówieniach od fabryk aut kładą w Polsce na łopatki producentów akumulatorów litowo-jonowych i komponentów do nich. Jak podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), w pierwszych siedmiu miesiącach 2024 r. eksport baterii wart 3,2 mld euro zmalał w porównaniu z okresem styczeń–lipiec 2023 r. o przeszło 58 proc. – To znacząca zmiana trendu: jeszcze w 2023 r. eksport tych baterii wzrósł r./r. o 22 proc. i osiągnął wartość 10,9 mld euro, a Polska zyskała pozycję lidera w Europie i drugiego największego eksportera na świecie po Chinach – komentuje PIE.