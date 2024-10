Geopolityka wyznacza rytm EFNI

Sytuacja jest o tyle interesująca, że do połowy 2026 r. jesteśmy zobowiązani do implementacji unijnej dyrektywy dotyczącej kwot w zarządach i radach nadzorczych w spółkach giełdowych. Na ten temat też będziemy rozmawiać. Myślę, że jest duża akceptacja dla zwiększenia udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Mamy deklarację ministra aktywów państwowych Jakuba Jaworowskiego (gościa EFNI), że spółki Skarbu Państwa mają być projektem pilotażowym dla tej dyrektywy.

Na tle ostatnich wydarzeń, chociażby w Totalizatorze Sportowym, poza zamieszaniem wokół spółki, gdzie w zarządzie i radzie nadzorczej było 100 proc. mężczyzn, mam nadzieję, że wprowadzenie kwot 33-proc. zacznie powoli zmieniać sposób funkcjonowania spółek.

Obecnie znajdujemy się na końcu wśród krajów Unii pod względem udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Większość krajów wprowadziła te rozwiązania, nie czekając na dyrektywę, i przyniosły one korzystne efekty. Te państwa mogą nawet rezygnować z kwot, gdyż zauważono, że różnorodność przekłada się na dobre wyniki przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że tak samo będzie w Polsce.

Jakie jeszcze kwestie są wśród najważniejszych tematów Forum?

Wśród krajowych spraw poruszanych na EFNI bardzo dużo czasu poświęcimy zdrowiu – i to w wielu aspektach. To choćby kwestie polityki zdrowotnej, finansowania, funkcjonowania aptek, refundacji. Widać, że w miarę jak polskie społeczeństwo się starzeje, temat ten staje się coraz ważniejszy – zarówno z perspektywy obciążeń dla budżetu, jak i potrzeby fachowej opieki. Daleko nam jeszcze do tego, żebyśmy mogli przyznać, że czujemy się pod tym względem bezpieczni.

Dużo miejsca przeznaczymy edukacji, będącej coraz większym wyzwaniem również dla przedsiębiorców. Niestety, system edukacji raczej nie kształci pracowników, którzy daliby nam realną szansę budowania przewagi konkurencyjnej. Bez współpracy ze szkolnictwem – podstawowym, średnim, jak i wyższym – to raczej się nie zmieni. Dlatego wiele spotkań i debat EFNI poświęcimy wymaganiom przyszłości oraz kreatywności – to one pomagają budować przewagę. Jednak aktualny system edukacji raczej kreatywność zabija, niż rozwija.