Mecenas Dubois: Zatrzymanie Janusza Palikota, to medialna ustawka w stylu Ziobry

Janusz Palikot został zatrzymany w czwartek przez CBA. Obecnie przebywa we wrocławskim oddziale Prokuratury Krajowej.

Mecenas Jacek Dubois uważa, że nie ma żadnych podstaw do aresztu. Palikot od roku wiedział o śledztwie prokuratury, a do tego sam wnioskował o przesłuchanie. Dlatego też zdaniem mecenasa niezrozumiałe jest, że w tych okolicznościach po zatrzymaniu był wieziony "500 km dalej, przez cały kraj", mimo chęci przedstawienia swojego stanowiska.

Zdaniem Jacka Dubois, zatrzymanie przedsiębiorcy i byłego polityka było "niepotrzebną ustawką medialną", przeprowadzoną "w stylu ministra Ziobry".

Janusz Palikot nie przyznaje się do winy

Mecenas Dubois powiedział, że Janusz Palikot nie przyznaje się do winy. Były poseł twierdzi, że nikogo nie wprowadził w błąd ani nie działał w celu doprowadzenia kogoś do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. "Miał bardzo jasny plan ekonomiczny pewnego przedsięwzięcia, które z przyczyn od niego niezależnych, a w dużym stopniu wywołanym przez ówczesnych rządzących, nie doszło do skutku" - powiedział pełnomocnik.