Miliardowa transakcja spółki Sebastiana Kulczyka w USA

Polska grupa chemiczna nabędzie wybrane aktywa oraz operacyjną spółkę zależną PPG, co oznaczać będzie przejęcie dwóch fabryk (w USA i w Holandii), a dodatkowo uzyska prawo do prowadzenia działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej w kolejnych dwóch lokalizacjach w USA. Biznes produktów krzemionkowych PPG wytwarza i dostarcza krzemionkę strącaną do największych firm na całym świecie jako dodatek zwiększający wydajność wyrobów końcowych. To surowiec niezbędny w przemyśle produkcji opon, akumulatorów, wypełniaczy i powłok, cechujący się stabilnym wzrostem i dobrymi perspektywami.

Transakcja obejmuje zakłady produkcyjne biznesu krzemionki strącanej w ramach PPG w następujących lokalizacjach: Lake Charles w stanie Luizjana i Delfzijl w Holandii. Ponadto, Qemetica wydzierżawi linię produkcyjną krzemionki w Barberton, Ohio oraz działalność badawczo-rozwojową w Monroeville w Pensylwanii. Biznes krzemionki zatrudnia około 400 pracowników.

– Ta transakcja oznacza rozpoczęcie kolejnego etapu transformacji KI w zdywersyfikowany geograficznie i sektorowo holding nowoczesnych i konkurencyjnych firm. Konsekwentnie budujemy portfel spółek dający KI stabilne przepływy pieniężne, które reinwestujemy globalnie powielając nasz model budowy wartości i transformacji firm w liderów swoich rynków. Nasza ambicją, nie tylko w branży chemicznej, nie jest już jedynie dotrzymywanie kroku konkurentom, ale chcemy też czasem narzucać temu peletonowi tempo i kierunek wyścigu – mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu Kulczyk Investments.

Nowy, ósmy biznes Qemetiki

Qemetica jest dziś jednym z największych w Europie dostawcą krzemianów – surowca niezbędnego do produkcji krzemionki. Jednocześnie krzemiany powstają z sody kalcynowanej, której Qemetica jest jedynym z wiodących producentów na Starym Kontynencie. Działalność związana z krzemionką strącaną stanie się drugim co do wielkości biznesem grupy pod względem przychodów.