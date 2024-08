Diamenty nie dają zarobić Rosjanom. Świat wybiera sztuczne kamienie

Perspektywy na diamenty z Rosji są negatywne

12 sierpnia analitycy BCS World of Investments odnotowali obniżkę ceny docelowej akcji Alrosa o 19 proc. i utrzymującą się negatywną perspektywę dla papierów spółki. „Ceny na diamenty i brylanty spadają co tydzień, nie ma jasności co do odwrócenia tego trendu. Słaby popyt w Chinach i wysokie zapasy u przetwórców wywierają presję na rynek” – stwierdza firma.

BCS odnotowało, że od początku roku diamenty tzw. surowe (nieobrobione), staniały o około 11 proc., a brylanty — aż o 35 proc.. Eksperci przewidują powolne odbicie cen od obecnych wartości. Zauważają, że na tle rosnącej popularności sztucznych kamieni koszt diamentów może ulec stagnacji, pomimo spadku ich produkcji na świecie o 1–1,5 proc. rocznie.