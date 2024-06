Ciągle więcej firm znika, niż się pojawia nowych

Dane pokazują, że cały czas utrzymuje się niekorzystna tendencja: liczba firm znikających z rynku, czyli zamkniętych i zawieszonych, jest większa niż zakładanych i odwieszanych. To odpowiednio 230,8 tys. i 211 tys. Różnica jest niższa niż w minionym roku, ale ciągle bardzo wyraźna.

Nic się nie zmieniło w biznesie na korzyść

– Nic się nie zmieniło. Zapowiedziane rozwiązania, które miały pomóc przedsiębiorcom, nie pojawiły się. Nie mamy żadnej ustawy – komentuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Składka zdrowotna jaka była, taka jest. A jest niekorzystna, po zmianach z tzw. Polskiego Ładu. Koszty energii nie zmniejszają się. Koszty pracy rosną, bo w lipcu przyjdzie przecież kolejna podwyżka płacy minimalnej, która na dodatek wypłaszcza cały system płac i pcha w górę pozostałe pensje – wylicza.

Marek Kowalski przekonuje, że dziś prawdopodobnie wielu przedsiębiorców kalkuluje efekty zbliżającej się kolejnej podwyżki płacy minimalnej i dochodzi do wniosku, że już tego nie udźwignie. Co gorsza, biznes nie dostaje od rządu pozytywnych sygnałów.

– Nawet jeśli uznać, że sześć miesięcy to za mało na przeprowadzenie poważnych zmian, to można wysyłać jasne sygnały, że one będą. Rynek może się ustabilizować, gdy takie sygnały są. Ale nawet tego ostatnio brakuje. Biznes dostał za to sygnał, że w przyszłym roku płaca minimalna znów pójdzie w górę bardziej, niż oczekiwał, zwłaszcza przy hamującej inflacji. Mamy stały wzrost kosztów pracy. Nie ma sygnałów, że to zostanie zatrzymane – mówi szef FPP. – Nie zdziwię się, gdy jesienią duże firmy zaczną redukować zatrudnienie. Małe firmy, z małymi obrotami, gdy pojawią się straty, będą się zwijać – dodaje Marek Kowalski.

Polski Ład nadal straszy

– Wciąż obowiązuje tzw. Polski Ład, nic tu się nie zmieniło od dwóch poprzednich lat. A jest on ogromnym hamulcem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, bo to je głównie dotknął za sprawą m.in. podwyżki składki zdrowotnej, a także wypchnięcie z podatku liniowego do ryczałtowego – mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club. – Do tego dochodzą kolejne szykany, które generuje nasz system, czyli konsekwentna, a nie uzasadniona seria mocnych podwyżek płacy minimalnej, wprowadzana wbrew sygnałom płynącym nie tylko z gospodarki, ale też z rynku, od biznesu. To powoduje, że ludzie decydują się na zamykanie i zawieszanie działalności gospodarczych, bo one przynoszą więcej strat niż przychodów, o zyskach nie wspominając. Lepiej zrezygnować niż ciągnąć ten wózek – dodaje.

Zwraca uwagę na decyzję Komisji Europejskiej, która w środę zdecydowała, że obejmie Polskę procedurą nadmiernego deficytu. To efekt działań poprzednich rządów. Wielokrotnie ostrzegaliśmy, że rozdawnictwo publicznych pieniędzy na wielką skalę doprowadzi do znaczącego pogorszenia stanu finansów państwa. I tak się stało. Mówiliśmy, że nie ma darmowych lunchy, nie ma jazdy na gapę i mieliśmy niestety rację – mówi Łukasz Bernatowicz. – Teraz będziemy zmuszeni do zaciskania pasa, ograniczenia wydatków publicznych i podwyższania podatków, albo rezygnacji z niektórych zapowiedzianych korzystnych rozwiązań, co jak zwykle w pierwszej kolejności uderzy zapewne w przedsiębiorców.