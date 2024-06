Wszystko w zasadzie legalnie

Nike i Lego zapewniły Reutera, że w żaden sposób nie upoważniły Herinckxa, aby handlował ich towarami z Rosją. A sam Holender tłumaczy, że nie robi nic złego, ponieważ sprzedaje Rosjanom towary, jakie nie zostały obłożone sankcjami, co zresztą jest prawdą. To, że jego działalność jest wątpliwa moralnie, specjalnie też nie ma znaczenia.

Bo firmy takie, jak przedsiębiorczego Holendra pośrednio jednak pomagają rosyjskiej gospodarce, a osłabienie tego kraju właśnie jest celem sankcji, które właśnie zostały zaostrzone. Tymczasem rosyjscy konsumenci nadal mogą kupować zachodnie towary, tak jak robili to przed inwazją 24 lutego 2022 roku.

I jeszcze jedno. Wijnand Herinckx nie jest oczywiście jedyny. Widać to po sprzedaży wyrobów Nike w Rosji, która w 2022 roku zmniejszyła się o 81 proc. do 21 mln euro, by w 2023 roku wzrosnąć do 74 mln. Herinckx jeszcze takich przychodów nie osiąga.Jak sprawdził Reuter w Rosji są dziesiątki takich firm, jak jego. Wszystkie funkcjonują w europejskiej szarej strefie, ale działają zgodnie z rosyjskim prawem zezwalającym na import równoległy. Pozwala on na sprowadzanie do tego kraju zachodnich dóbr bez zgody ze strony producentów.

Według rosyjskich danych import równoległy w ciagu 10. miesięcy 2022 i całego 2023 roku miał wartość 70 mld dolarów.