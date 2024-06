Na makulaturę trzeba uważać. Chiński wywiad ostrzega i grozi

W czwartek Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego zwróciło uwagę na swoim oficjalnym koncie w WeChat, że obrót makulaturą i starymi książkami czy dokumentami wymaga dużej uwagi i staranności. Użyto przykładu mężczyzny o nazwisku Zhang, który w punkcie obrotu surowcami wtórnymi kupił cztery książki.

Okazało się, że nabyte za 6 juanów (ok. 3,5 zł) przez Zhanga książki o tematyce wojskowej nie są niewinnymi książkami, które nadają się do kolekcji entuzjasty i kolekcjonera militariów. W trakcie lektury nabytków mężczyzna zauważył, że są one opatrzone klauzulami „poufne” i „tajne”. W związku z czym postanowił powiadomić MBP. Efektem tego było, jak informuje gazeta „South China Morning Post” dochodzenie, które wyjaśniło, jak tajne dokumenty znalazły się w punkcie obrotu surowcami wtórnymi.

Śledztwo wykazało, że dwóch pracowników z jednostki wojskowej, pracujących przy „informacjach niejawnych”, sprzedało wojskowe dokumenty do punktu skupu na kilogramy, uzyskując za ok. 30 kilogramów książek i dokumentów około 20 juanów (ok. 11 zł). Ministerstwo podało, że pracownicy „mieli słabą świadomość bezpieczeństwa” i nie przestrzegali odpowiednich procedur niszczenia dokumentów niejawnych. Nie podano jednak, czy spotkały ich z tego tytułu surowe konsekwencje. A w Chinach takie naruszenie procedur może oznaczać nawet bardzo poważne kłopoty.

Z kolei entuzjasta militariów spotkał się z pochwałami ze strony Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Dzięki temu, że poinformował on MBP o tym, jakie dokumenty znalazły się w jego posiadaniu za pośrednictwem punktu skupu, Ministerstwo mogło przekazać wytyczne dotyczące tego, jak załatać luki w zarządzaniu bezpieczeństwem. Wszystko w zgodzie z nowym prawem antyszpiegowskim, które weszło w życie niemal rok temu i poszerzyło zarówno definicję szpiegostwa, jak i uprawnienia dochodzeniowe organów bezpieczeństwa.