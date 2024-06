Z wielką przyjemnością zapowiadamy AEPD Forum

18:00 – John Hall: „Asia Looks to Space”

Na zakończenie wydarzenia wysłuchamy wystąpienia Johna Halla, pracownika Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), który przez 24 lata pracował w NASA, m.in. jako dyrektor ds. kontroli eksportu i współpracy międzyagencyjnej. John Hall podzieli się swoim bogatym doświadczeniem, w tym negocjacjami dotyczącymi utworzenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Opowie o rosnących ambicjach azjatyckich państw w dziedzinie eksploracji kosmosu oraz ich planach na przyszłość.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym intrygującym wydarzeniu. To niepowtarzalna okazja do zdobycia cennych informacji oraz nawiązania kontaktów z ekspertami specjalizującymi się w różnych aspektach współpracy z krajami Azji.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia