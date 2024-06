Przydatny skup akcji. Zyskają kolejarze

„Rząd federalny wykorzysta pozyskane z transakcji środki aby wzmocnić kapitał Deutsche Bahn i zwiększyć zasięg infrastruktury kolejowej w Niemczech w przyszłościowy sposób” - podało ministerstwo. Zaprzeczyło też jakoby sprzedaż majątku na giełdzie miała służyć zatykaniu dziury budżetowej.

Deutsche Bahn to odpowiednik naszego PKP. Podróżujący przez Niemcy mogli doświadczyć kłopotów, które niesie ze sobą modernizacja infrastruktury przewoźnika.

To nie pierwsza transakcja giełdowa, w której KfW wyprzedaje aktywa w tym roku. W lutym – przypomina Reuters – bank sprzedał 50 mln akcji DHL za 2,17 mld euro. Wygląda na to, że sprzedając akcje DT rząd Niemiec zrealizował plan na ten rok, zakładający sprzedaż akcji za około 4 mld euro. Dziennikarze Reutersa opisywali je powołując się na dokumenty, które widzieli.

Moment, w którym KfW sprzedawał akcje DT nie jest przypadkowy. Telekom ogłosił pod koniec ub.r.., że wznowi skup akcji, do którego ma prawo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia z 2021 r. W tym roku ma wydać na ten cel 2 mld euro, czyli mniej niż uzyskał ze sprzedaży akcji rząd, ale skup może trwać do 2026 r. Jest możliwe, że część pieniędzy telekomu trafiła już do KfW, skoro bank sprzedawał walory bezpośrednio przez rynek.

DT kupi więcej akcji

Programy skupu akcji zapobiegają spadkom ich notowań na giełdzie i też sprawiają, że akcjonariusze mogą pozbyć się części walorów, jeśli uznają to za stosowne, bo mają inne plany, albo zwiększyć kontrolę nad firmą, gdy w skupie akcji nie uczestniczą.

Transakcja niemieckiego rządu, ogłoszona w poniedziałek po zamknięciu sesji we Frankfurcie sprawiła że kurs akcji DT spadł. W odpowiedzi telekom zwiększył na pewien czas limit pieniędzy przeznaczanych co tydzień na skup akcji. Podczas gdy wcześniej kwota ta wynosiła 37 mln euro teraz wynosi 200 mln euro. DT nie podało jak długo obowiązywać będzie nowy limit.