II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych „SUKCESJA W BIZNESIE”

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Reklama

Oprócz codziennych problemów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa rodzinne stoją przed ogromnym wyzwaniem związanym z sukcesją. I właśnie ten temat jest punktem ciężkości, wokół którego będą się toczyć dyskusje w trakcie całego Kongresu. Celem Kongresu jest podjęcie dyskusji o perspektywach rozwoju firm rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych wyzwań związanych z zaplanowaniem i przeprowadzeniem sukcesji.

Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych stanowi nie tylko platformę wymiany doświadczeń i wiedzy na temat obecnego stanu oraz praktyk sukcesyjnych, ale także umożliwia uczestnikom lepsze zrozumienie możliwości zindywidualizowanego podejścia do sukcesji, przy wzięciu pod uwagę różnorodności jednostkowych sytuacji rodzinno-biznesowych. Udział przedsiębiorców, specjalistów i ekspertów gwarantuje dostęp do naukowych i praktycznych rozwiązań problemów sukcesyjnych w dobie przyspieszonych zmian rynkowych i społecznych. Kongres jest także okazją do nawiązania kontaktów biznesowych z innymi przedsiębiorcami rodzinnymi, co może prowadzić do współpracy, wymiany doświadczeń oraz odkrycia nowych możliwości rozwoju.

Wyniki debaty będą mogły być wykorzystane w rozwiązywaniu współczesnych problemów dotyczących sukcesji w firmach rodzinnych oraz wspierania przedsiębiorczości rodzinnej. Przedstawione przez partnerów Kongresu inicjatywy wspierania sukcesji mogą stanowić dla przedsiębiorców rodzinnych cenne źródło informacji o możliwościach polepszenia jakości procesu sukcesji, a dla instytucji otoczenia biznesu – inspirację do tworzenia programów pomocowych.

Podczas Kongresu zorganizowane zostaną liczne sesje panelowe dla firm rodzinnych, prawników, naukowców i innych zainteresowanych tą tematyką, m.in. dotyczące kierunków sukcesji w firmach rodzinnych, fundacji rodzinnej, planowania spadkowego w rodzinie i biznesie, zarządu sukcesyjnego, ale także szeroko pojętej problematyki związanej z rozwojem i funkcjonowaniem tych przedsiębiorstw, jak choćby ład korporacyjny i ład rodzinny. W drugim dniu Kongresu będą miały miejsce sesje dla prawników.