KE wszczyna dochodzenie w sprawie Apple, Mety i Google. Grożą im gigantyczne kary

Alphabet jest dodatkowo pod lupą pod kątem zapobiegania preferowania własnych usług w wynikach wyszukiwania (chodzi np. o Loty Google czy Hotele Google). Komisja Europejska obawia się, że wprowadzone przez Alphabet środki mające zapewnić zgodność wyników wyszukiwania z DMA mogą nadal dyskryminować konkurencyjne podmioty.

Z kolei Apple ma łamać zapisy DMA poprzez utrudnianie użytkownikom końcowym dostępu do alternatywnych usług niż te systemowo preinstalowane przez Apple w urządzeniach z iOS. Problem ma dotyczyć także odinstalowywania aplikacji Apple.

Kiedy zakończy się postępowanie w sprawie łamania Digital Markets Act przez technologicznych gigantów?

W przypadku Mety Komisji nie spodobał się model „płać lub wyrażaj zgodę”. KE uważa, że wybór narzucony przez Metę (zapłać albo daj zgody na wykorzystywanie danych do celów reklamowych) nie jest realnym wyborem. Komisja przygląda się także Amazonowi, który ma preferować własne produkty w serwisie Amazon (będącym serwisem typu marketplace).

Postanowiono również skierować do pięciu gigantów (Alphabet, Amazon, Apple, Meta i Microsoft) nakazy wzywające je do zachowania dokumentów mających pozwolić na ocenę przestrzegania przez nie obowiązków wynikających z DMA.

Wszczęte dziś postępowanie ma zostać zakończone w ciągu 12 miesięcy. Koncernom grożą kary do 10 procent obrotów (lub do 20 proc. w przypadku stwierdzenia recydywy). Ponadto Komisja ma w zanadrzu dodatkowe środki zaradcze, jak zmuszenie usługodawcy do sprzedaży części przedsiębiorstwa.