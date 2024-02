Doskonałe perspektywy przed zbrojeniówką. Popyt nie tylko z Ukrainy

Z kolei International Institute for Strategic Studies (IISS) podaje, że w 2023 roku wydatki na obronność w 2023 roku zwiększyły się o 9 proc. sięgając 2,2 biliona dolarów, a to oznacza, że wkroczyliśmy w „erę niepewności”, która wynika także z ryzyka zaostrzenia sytuacji na linii Pekin-Tajpej. Kolejne, to wojna Izraela z Hamasem oraz ataki bojowników Huti na Morzu Czerwonym.

Okazuje się jednak, że nie tylko zbrojeniowe giganty widzą przyszłość bardzo optymistycznie. Niemiecka firma Renk, producent skrzyń biegów do czołgów, także tych, które zostały podarowane Ukrainie, weszła na giełdę 7 lutego 2024. Od tego czasu kurs jej akcji poszybował o 80 proc. Jak wskazała prezes Renka, Susanne Wiegand popyt na akcje zbrojeniówki jest odczuwalny od 7 października, czyli ataku Hamasu na Izrael. I nie dotyczy wyłącznie jej firmy.

Zdaniem Micaela Johanssona wojna w Ukrainie zmieni nastawienie do problemów bezpieczeństwa. — Nawet jeśli ta tragiczna wojna zakończy się w jakiś racjonalny sposób świat już nie pozwoli się zaskoczyć. Nadal Rosja będzie naszym sąsiadem, który jest bardzo agresywny. Więc musimy mieć siły i być odpowiednio przygotowani — mówi.