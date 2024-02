Kto pokieruje Pocztą Polską? To ekstremalne wyzwanie

Pierwszy z nich to były prezes PP, od paru dekad związany z rynkiem pocztowym, jeden z największych specjalistów na tym rynku. Był już prezesem tej państwowej spółki w latach 2016–2020, ale podał się do dymisji, odmawiając przeprowadzenia wyborów kopertowych. Teraz ma być właśnie jednym ze świadków, którzy złożą zeznania przed sejmową komisją śledczą w tej sprawie. Pod koniec grudnia ub.r. na łamach „Rzeczpospolitej” przedstawił plan ratowania PP, zakładający m.in. podział spółki na część komercyjną (paczkową) i część finansowaną przez państwo, realizującą tzw. usługę powszechną.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Marcin Ledworowski, senior advisor w Accenture, cyfrowy innowator, menedżer, b. członek zarządu Banku Pocztowego i BIG InfoMonitor Jeśli będzie konkurs na prezesa Poczty, nie wykluczam wzięcia udziału. Grupa kapitałowa PP wymaga pilnej i głębokiej reformy. Jej działalność powinna być docelowo rentowna. Konieczne są: zapewnienie przewidywalności, terminowości i stabilności działania, satysfakcja społeczeństwa z jakości świadczonych usług oraz zdecydowana poprawa dobrostanu załogi. Jednakże tych zmian, które nie będą łatwe, nie da się przeprowadzić bez odpowiedniego mandatu – stąd niezbędne jest silne wsparcie polityczne, potrzebne do rozmów z parterami społecznymi. W perspektywie trzech lat reforma Poczty Polskiej jest wykonalna. ∑

Sławomir Żurawski to dyrektor w Laude Smart Intermodal, firmie z branży usług transportowych i logistycznych. Wcześniej przez sześć lat (w okresie od 2010 do 2016 r.) związany był z Pocztą, gdzie m.in. odpowiadał za sektor KEP (kurier, ekspres, paczka), a także zarządzał sprzedażą. W latach 2019–2021 pracował w PKP Cargo. Zadzwoniliśmy do Żurawskiego, ale odmówił komentarza.

Z kolei Marcin Ledworowski nie ukrywa zainteresowania pomocą Poczcie. To były członek zarządu ds. biznesu i informatyki w Banku Pocztowym. W latach 2009–2020 związany był z grupą BIK. Dziś pracuje w firmie doradczej Accenture.

Zostało mało czasu

Mateusz Chołodecki, kierownik laboratorium rynku pocztowego w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW, zauważa, że dziś ciężko jednak mówić o murowanych kandydatach na prezesa PP. Tłumaczy, iż – zgodnie ze statutem Poczty Polskiej – na stanowiska do zarządu wymagany jest konkurs. – I tylko on może wyłonić nowego prezesa spółki. Dopiero otwarcie konkursu pokaże, czy są kandydaci na to stanowisko – wskazuje ekspert.