Zwycięskie liczby to 12, 21, 42, 44, 49 i Powerball 1.

Według Powerball sprzedaż biletów spowodowała, że główna wygrana przekroczyła wcześniejsze szacunki wynoszące 810 milionów dolarów, co czyni ją dziesiątą co do wielkości wygraną w historii loterii w USA. „Był to także pierwszy przypadek wygrania jackpota w Powerball w Nowy Rok od rozpoczęcia gry w 1992 r.” – poinformowała firma Powerball w komunikacie prasowym.

Według Michigan Lottery zwycięski los został sprzedany w Food Castle of Grand Blanc w mieście Grand Blanc w stanie Michigan. Według loterii stanowej nagrodą jest druga co do wielkości wygrana na loterii w historii w Michigan, po wygranej w Mega Millions o wartości 1,05 miliarda dolarów w styczniu 2021 roku.

Kumulacja Powerball wzrosła po tygodniach, w których nie było zwycięzców nagród głównych. Oprócz zwycięzcy jackpota, w poniedziałek kilka kuponów trafiło na pierwsze pięć liczb, co umożliwiło wygranie dużych nagród.