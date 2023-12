Poważne wpadki wielkich prezesów. Buta, oszustwa, bezmyślność

Choć Becker przyjął na siebie ciężar krytyki, powiedział Senackiej Komisji Bankowości, że głównymi przyczynami upadku firmy były podwyżki stóp procentowych i negatywne relacje w mediach społecznościowych, a nie złe zarządzanie. Zapewnił jednocześnie, że będzie współpracował z organami regulacyjnymi w celu ustalenia swojego wynagrodzenia, ale odmawiał całkowitej rezygnacji z niego. Ostatecznie pieniędzy nie dostał.

Troll z HBO: bardzo, bardzo głupi pomysł

Z informacji opublikowanych w „Los Angeles Times” wynika, że ​​Casey Bloys, dyrektor generalny HBO i Max Content, przeprosił za używanie fałszywych kont X do trollowania krytyków telewizyjnych, którzy wystawiali złe recenzje programom jego stacji. Miał powiedzieć gazecie, że skłoniła go do tego „pasja do programowania swojej firmy i zbyt długi czas spędzany w mediach społecznościowych podczas pandemii Covid-19”. Ale doszedł do wniosku, że to „bardzo, bardzo głupi pomysł”.

Cyfrowy detoks przed zwolnieniami

Dyrektor generalny Salesforce Marc Benioff wybrał się na 10-dniową wycieczkę do Polinezji Francuskiej. Celem tej podróży było „ przeprowadzenie cyfrowego detoksu” przed zwolnieniami w firmie około 8 tys. pracowników. Cyfrowy detoks ma miejsce wtedy, gdy ktoś na jakiś czas rezygnuje z telefonów lub komputerów, aby poczuć się bardziej obecnym i mniej zależnym od technologii i mediów społecznościowych, a bardziej zbliżyć się do ludzi.W liście do ówczesnych pracowników Benioff stwierdził, że podczas pandemii firma zatrudniła zbyt wielu pracowników, za co wziął na siebie pełną odpowiedzialność.