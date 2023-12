Rekordowy szczyt paczkowy. Nawet cztery razy więcej przesyłek dziennie

Zleceń dla operatorów KEP jest tak dużo, że osoby, które nie zdążyły do tej pory kupić prezentów, mogą się przeliczyć. InPost np. gwarantuje, że do odbiorców przed świętami trafią zakupy dokonane tylko do 21 grudnia (choć właściwie z punktu widzenia ogromnego ruchu należałoby napisać „aż”). Firmy z branży stanęły w tym roku jednak na wysokości zadania. Nawet Poczta Polska w okresie przedświątecznym zwiększyła częstotliwość doręczania przesyłek (w niektórych miastach dostarczane były w soboty i niedziele).

Długi i braki kurierów

Ale sytuacja w branży wcale nie jest tak wspaniała, jak świąteczny szczyt. Płynność finansowa firm (głównie tych jednoosobowych działalności gospodarczych, które są fundamentem logistyki, zwłaszcza na tzw. ostatniej mili) jest zagrożona. Z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że zadłużenie kurierów wynosi aż 35,3 mln zł. Zmaga się z tym ok. 1240 podmiotów (prawie czterokrotnie więcej przedsiębiorstw nie płaci im za wykonywane usługi). Wyzwaniem jest również deficyt rąk do pracy. O pracowników w sektorze KEP walczą wszyscy gracze. I – jak nieoficjalnie słyszymy od firm z branży – na brak doręczycieli paczek narzeka w szczycie paczkowym praktycznie każdy operator. Ale Robert Steleżak zapewnia nas, że nie jest to, mimo wszystko, aż tak znaczący kłopot, jak mogłoby się wydawać. – W Polsce posiadamy integracje systemów IT z 17 firmami kurierskimi i na bieżąco monitorujemy statusy przesyłek. Dotychczas nie zauważamy zwiększonej liczby powiadomień o opóźnieniach w dostawach u żadnego z naszych partnerów, które mogłyby sygnalizować problemy z masowym brakiem rąk do pracy – przekonuje członek zarządu Alsendo. – Oczywiście przedświąteczny wzrost w branży KEP może wiązać się z nieco częstszymi sytuacjami opóźnień w dostawach, jednak jakość usług kurierskich na polskim rynku oceniamy wysoko – dodaje nasz rozmówca.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Olejowy zjazd cenowy. Rekordowe ceny należą do przeszłości? Ceny olejów roślinnych na świecie są dziś o połowę niższe od rekordowych poziomów notowanych po wybuchu wojny w Ukrainie. Widać to też na naszych półkach sklepowych.

Boom na rynku automatów paczkowych

Firma DPD, która w poprzednich latach stawiała w głównej mierze na dostawy paczek do domu, teraz rzuca wyzwanie InPostowi. Buduje potężną sieć maszyn do odbioru przesyłek. Na koniec 2023 r. firma posiada już 26 tys. punktów DPD Pickup (zaliczane są do tej sieci również placówki własne oraz partnerskie, m.in. sklepy). Ale wśród nich jest aż 6 tys. automatów. Pod względem liczby takich urządzeń to drugi gracz w naszym kraju (InPost ma ich 21,3 tys., a w przyszłym roku zamierza postawić 2 tys. kolejnych). DPD w 2024 r. chce mieć już 9 tys. maszyn.

– Zakładamy, że trend związany z dostawami poza miejscem zamieszkania pozostanie z nami na stałe, dlatego też zwiększanie zasięgu sieci jest dla nas jednym z priorytetów na nadchodzący rok – komentuje Łukasz Zembowicz, członek zarządu i dyrektor ds. sprzedaży DPD Polska. ∑