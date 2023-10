W środę strajk na Poczcie. Pracownicy chcą podwyżek

Czytaj więcej Biznes Poczta gasi pożar benzyną. Listonosze rzucą torbami? Gdy tysiące pracowników państwowej spółki zarabiają pensję minimalną i walczą o podwyżkę, zarząd szykuje sowite premie dla kadry menedżerskiej. Nic dziwnego, że wkrótce może dojść do strajku.

Pocztowcy chcą 800 zł podwyżki

WZZPP i pozostałe organizacje członkowskie „Porozumienia” domagają się wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 800 zł w przeliczeniu na pełen etat od 1 listopada br., a także waloryzacji wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych ZUZP (zakładowy układ zbiorowy pracy) o poziom inflacji za poprzedni rok (naliczanej od minimalnego wynagrodzenia). Co więcej, pracownicy żądają ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w PP w wysokości powyżej stawki minimalnej obowiązującej w Polsce w danym roku kalendarzowym oraz zwiększenia wymiaru czasu pracy do pełnego etatu tym pracownikom, którzy zwrócą się z takim wnioskiem do pracodawcy.