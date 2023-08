Leki na otyłość, jak Uber i smartfony

Tyle, że to jest ogromny rynek, bo otyłość stała się plagą naszych czasów. Rynek na Ozempic, Wegovy i Mounjaro wyceniany jest na 150 mld dolarów i będzie rósł. Pojawiły się nawet opinie, że na rynku farmaceutycznym będzie to największy sukces w historii, a nawet więcej, już jest porównywalny do rewolucji, jaką spowodowało w telekomunikacji wymyślenie smartfonów, a w taksówkach Ubera.

Jak na razie nic nie wskazuje, żeby zaporą mogła okazać się cena. W USA osoba biorąca którykolwiek z tych leków musi liczyć się z wydatkiem 10 tys. dol. rocznie. I tej kwoty nie pokrywa ubezpieczenie.

W Europie jest taniej. W Wielkiej Brytanii trzeba wydać 73 funty, a w Niemczech - 73 euro. Teraz trzeba więc przekonać ubezpieczycieli, że ludzie otyli biorąc te specyfiki, poprawiają ogólny stan zdrowia. I właśnie Novo właśnie poszedł w tym kierunku, bo po 5-letnich badaniach okazało się, że Wegovy nie tylko pomaga schudnąć, ale i zmniejsza ryzyko ataku serca o jedną piątą. I wtedy zaczął się run na akcje, a inwestorom nie przeszkadzają możliwe skutki uboczne , z powodu których mogą ucierpieć biorący zastrzyki z Ozempicu i Wegovy - takie jak zaparcia, wymioty, mdłości, biegunka, a nawet nastroje samobójcze.

Tym samym Novo wszedł do pierwszej ligi firm farmy. Zakłada się, że Duńczycy będą mieli w tym roku wpływy ze sprzedaży na poziomie 33,4 mld dol. Czyli dwa razy tyle, ile w 2018 roku, a Ozempic i Wegovy przyniosą wspólnie 16 mld dol.