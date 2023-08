Aukcja 5G: trzy wstępne oferty złożone. Wiemy czyje

Grupa kapitałowa może starać się o jeden blok. Ponieważ nie są identyczne, jeśli chodzi o warunki wykorzystania, można spodziewać się rywalizacji telekomów.

Najbardziej kontestowanym elementem aukcji były warunki inwestycji stawiane telekomom przez UKE. Urząd zobowiązał bowiem zwycięzców do poddania się decyzji o zmianie dostawcy sieci, jeśli korzystać będzie z usług firmy uznanej za dostawcę wysokiego ryzyka. Ponadto podyktował warunki dotyczące jakości usług. Operatorzy podnosili, że nie da się ich wypełnić, korzystając tylko z nowego pasma, a skoro tak, to jest to ingerencja w ich prawa nabyte. Eksperci, izby i same telekomy wskazywały także na ryzyko prawne związane z zapisami o zaufanym dostawcy.