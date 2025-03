Materiał Partnera AMAZON

Polska prezydencja w Radzie UE może być znaczącym krokiem w stronę zrównoważonej Europy. Jednak systemowe zmiany nie mogą dokonać się bez uproszczenia i harmonizacji przepisów europejskich. To niezbędny impuls do innowacyjności, stanowiący zachętę do ekspansji zagranicznej na wspólnym rynku cyfrowym, który może pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność polskich przedsiębiorców.

Według Amazon kluczowym wyzwaniem w środowiskowej transformacji Europy jest znalezienie balansu między ambitnymi celami klimatycznymi, utrzymaniem stabilności ekonomicznej, a jednocześnie z zachowaniem potencjału konkurencyjnego na poziomie paneuropejskim. Nie da się przy tym ukryć, że przejście na zieloną gospodarkę wymaga znaczących nakładów finansowych i odpowiednich systemów wsparcia w tym zakresie, przy jednoczesnej potrzebie uproszczenia procedur administracyjnych.

Regulacyjna dysharmonia

Aktualnie europejscy przedsiębiorcy borykają się z mnogością złożonych, trudnych do interpretacji przepisów prawnych, w dodatku różnych dla poszczególnych państw członkowskich.

Mali i średni przedsiębiorcy współpracujący z Amazon – i w ten sposób eksportujący swoje produkty do państw UE – wskazują przede wszystkim, że dużym wyzwaniem jest dla nich wprowadzana właśnie rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP). To lista wymogów związanych z zarządzaniem odpadami, tj. opakowaniami, zużytym sprzętem elektronicznym czy bateriami. Problemem jest to, że w Europie obowiązuje ponad 100 różnych regulacji ROP, a każda z nich funkcjonuje w odmienny sposób w każdym kraju.

Średnie koszty dostosowania się do tych przepisów dla przedsiębiorcy, który sprzedając za pośrednictwem Amazon, chciałby prowadzić działalność w dziesięciu państwach UE, mogą wynieść nawet 50 tys. euro rocznie. Badanie E-commerce Europe wskazuje ponadto, że w przypadku producenta o szerokim portfolio, aspirującego do korzystania ze wspólnego rynku UE, musi on składać nawet 300 raportów rocznie. To wymaga średnio 37 dni roboczych rocznie, co jest ogromnym obciążeniem biurokratycznym, zniechęcającym do ekspansji w e-commerce.

W ocenie ekspertów Amazon taka sytuacja nie tylko generuje dodatkowe koszty, ale przede wszystkim ogranicza rozwój innowacji i zmniejsza konkurencyjność europejskiego sektora biznesowego.

Polska prezydencja szansą na normalizację regulacji

Przewodnictwo Polski w Radzie UE sprawia, że może ona z powodzeniem stawiać wysoko na agendzie europejskiej tematy koniecznych uproszczeń przepisów obwarowujących działania MŚP w obszarze ESG. W ocenie Amazon głównym celem powinno być to, by przedsiębiorcy mogli raportować w ramach jednego systemu bez potrzeby stosowania się do różnych wymogów zależnych od danego kraju. To znacząco ograniczyłoby procedury administracyjne, zmniejszyło koszty i tym samym usprawniło działalność MŚP.

Przedsiębiorcy eksportujący swoje produkty dostrzegają podobne wyzwania w kontekście systemu VAT. Aktualnie muszą oni rejestrować się w każdym państwie, w którym chcą prowadzić sprzedaż. Amazon pomaga im oczywiście w tym zakresie, ale ci, którzy prowadzą sprzedaż samodzielnie, napotykają tu znaczące utrudnienia.

Polska, w ramach prezydencji, może wesprzeć reformę VAT in the Digital Age (ViDA), która z założenia ma uprościć proces, rozszerzając system One-Stop Shop (OSS). Warto, by podobne rozwiązania były promowane w ramach raportowania ESG czy w odniesieniu do innych regulacji środowiskowych.

Oczekiwany kierunek zmian w drodze do zielonej transformacji

W ocenie Amazon akcent trzeba postawić na uproszczeniu regulacji, stworzeniu stabilnego otoczenia prawnego i tym samym sprzyjających warunków administracyjnych.

Przedsiębiorcy, szczególnie ci mali i średni, mogliby szybciej wdrażać proekologiczne rozwiązania przyczyniające się do zielonej transformacji również dzięki odpowiednim mechanizmom wsparcia finansowego. Mowa tu m.in. o ulgach podatkowych, przeznaczonych do tego funduszach wspierających innowacje czy preferencyjnym finansowaniu zielonych inwestycji. Idąc krok dalej – rozwój wspólnego rynku energetycznego pozwoliłby MŚP korzystać z tańszych i bardziej stabilnych dostaw energii, co znacząco zredukowałoby ich wydatki operacyjne.

W ramach przewodnictwa w UE Polska ma szansę aktywnie kształtować konkretne rozwiązania, które z jednej strony ułatwią transformację energetyczną w Europie, z drugiej – będą chronić konkurencyjność europejskiego biznesu. Znaczącą rolę w tym procesie mogą odegrać również duże firmy, rozwijając projekty związane z czystą energią i wspierając rozwój nowych technologii. Dobrym przykładem jest tu Amazon, który nie tylko sam wprowadza rozwiązania ograniczające emisję CO2, ale także pomaga swoim partnerom biznesowym w prowadzeniu bardziej ekologicznej działalności.

