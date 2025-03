ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ PRODUCENTA NAPOJÓW COCA-COLA

Podobnie jak w poprzednich edycjach listę branży napojów otwiera Coca-Cola HBC, uznana po raz ósmy za najbardziej zrównoważoną firmę w swoim sektorze. Ponadto już czternasty rok z rzędu firma znalazła się w pierwszej trójce wszystkich przedsiębiorstw ujętych w globalnym zestawieniu. Coca-Cola HBC została również doceniona za działania w obszarze wody i klimatu – organizacja CDP przyznała jej ocenę „double-A”.

S&P Global co roku ocenia działania firm z różnych branż na całym świecie, biorąc pod lupę 23 obszary z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym wpływ ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Najlepsze 10 proc. z nich tworzy Dow Jones Best-in-Class Indices (znany wcześniej jako Dow Jones Sustainability Index). Jak wspomniano, Coca-Cola HBC czternasty rok z rzędu znalazła się w czołówce branży, po raz ósmy zdobywając tytuł „Najbardziej zrównoważonej firmy napojowej na świecie”. To efekt konsekwentnie realizowanych działań Coca-Cola HBC w ramach Misji Zrównoważonego Rozwoju.

Lokalne starania budują globalny sukces

Na globalny sukces firmy składa się szereg działań podejmowanych przez lokalne oddziały z 29 krajów, które wspólnie dążą do realizacji ambicji Net Zero do 2040 roku i realizacji pozostałych celów z agendy ESG. Zgodnie z ostatnim raportem ESG Coca-Cola HBC w Polsce i krajach bałtyckich od 2017 roku zredukowała poziom emisji CO2 o 32 proc.

– Zrównoważony rozwój od lat jest integralną częścią strategii biznesowej Coca-Cola HBC. Konkretne cele związane z Misją Zrównoważonego Rozwoju są wpisane w plany każdej funkcji, a efekty ich realizacji regularnie raportowane oraz audytowane na poziomie krajowym i globalnym. To właśnie dzięki konsekwentnemu podejściu znajdujemy się w czołówce rankingów ESG. Wiemy, że dla naszych konsumentów, klientów oraz pracowników coraz większe znaczenie ma nie tylko to, CO firma robi, ale przede wszystkim JAK. Dlatego wdrażamy rozwiązania, dzięki którym możemy redukować wpływ na środowisko, takie jak pozyskiwanie surowców ze zrównoważonych upraw, współtworzenie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach, by jak najwięcej z nich poddać recyklingowi, czy stosowanie niskoemisyjnych lodówek w punktach sprzedaży. Angażujemy się również w działania społeczne, nie tylko niosąc pomoc w sytuacjach kryzysowych, jak np. w przypadku ostatniej powodzi w Polsce, ale także realizując program Youth Empowered, wspierający młodych ludzi na rynku pracy. Inwestycje w nasz lokalny biznes mają również realny wpływ na gospodarki krajów, w których działamy – mówi dyrektorka ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie Katarzyna Borucka.

Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie zakupuje energię tylko ze źródeł odnawialnych, korzysta z nowoczesnej floty pojazdów, w której 90 proc. to hybrydy, samochody plug-in lub elektryczne, a także konsekwentnie wymienia sprzęt chłodniczy w punktach sprzedaży, gdzie 65 proc. lodówek to modele niskoemisyjne. Zmiany obejmują także opakowania – firma optymalizuje je pod kątem wykorzystania tworzyw sztucznych. Ujednolicenie i zmniejszenie etykiet dla Coca-Coli, Fanty i Sprite’a pozwoliło zaoszczędzić 20 ton plastiku i 51 ton CO2 rocznie. Ponadto w 2023 roku redukcja wagi preform dla butelek Fanty 0,85 i 1,75 litra pozwoliła ograniczyć zużycie plastiku o 133 tony, co przełożyło się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 292 tony.

Firma jest także ważnym elementem lokalnego krajobrazu społeczno-ekonomicznego – w regionie posiada cztery zakłady produkcyjne (trzy z nich znajdują się z Polsce), 23 magazyny oraz 25 biur. Łącznie w spółce pracuje ponad 1800 osób, z czego 1611 tylko na polskim rynku. Wpływ społeczny sięga jednak szerzej – każde miejsce pracy w polskim oddziale systemu Coca-Coli generuje siedem innych na rynku, w sumie dając niemal 13 000 dodatkowych etatów. Dzięki pracy całego zespołu firma rozwija się lokalnie, zwiększając produkcję, a co za tym idzie – kontrybucję w lokalną gospodarkę.

W 2023 roku system firm Coca-Coli zasilił budżet państwa kwotą 1,41 miliarda złotych z tytułu podatków, a jego działalność przyczyniła się do wygenerowania niemal miliarda złotych dochodu w polskiej gospodarce, osiągając łącznie 963 miliony złotych.

Firma od 2017 roku prowadzi także globalnie i lokalnie program Youth Empowered. To inicjatywa, w ramach której Coca-Cola HBC wspiera młodych ludzi w wyborach dotyczących przyszłej kariery i pierwszych krokach na rynku pracy. Jak dotąd firma pomogła w ten sposób niemal milionowi młodych, z czego prawie 300 tysięcy osób to podopieczni lokalnych edycji programu z Polski i krajów bałtyckich.

„Sustainability Yearbook 2025” – 7690 firm z 62 branż i 1 proc. liderów zrównoważonego rozwoju

– Zmiany klimatyczne nie są dziś tylko kwestią środowiskową, lecz coraz częściej także ekonomiczną i społeczną. W obliczu tych wyzwań inspirujące jest zaangażowanie oraz odporność firm, które przyjęły zrównoważony rozwój jako kluczową zasadę swojej działalności oraz strategii dalszego wzrostu. Ich zaangażowanie w transparentność, odpowiedzialność za podejmowane działania oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań jest kluczowe dla wprowadzania zmian i osiągnięcia końcowego sukcesu – podkreślają Dave Ernsberger oraz Mark Eramo, Co-Presidents, S&P Global Commodity Insights, w wiadomości skierowanej do interesariuszy „Sustainability Yearbook 2025”.

Ranking „Sustainability Yearbook” przygotowywany jest na podstawie oceny CSA (Corporate Sustainability Assessment) będącej narzędziem stosowanym do ewaluacji działań podejmowanych w tym obszarze przez przedsiębiorstwa działające na całym świecie. Badane firmy otrzymują wyniki w skali od 0 do 100, przy czym, by znaleźć się w gronie „Top 1%”, niezbędne jest zdobycie oceny na poziomie minimum 60. Coca-Cola HBC zdobyła 93 ze 100 możliwych punktów.

Ranking „Sustainability Yearbook 2025” dostępny jest do pobrania na stronie internetowej S&P: https://www.spglobal.com/esg/csa/ yearbook/2025/ranking/index

