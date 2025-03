MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ STENA RECYCLING

Wiele firm postrzega je jako obciążenie, choć mogą stać się cennym surowcem. Brak wiedzy i technologii prowadzi do ich marnowania zamiast ponownego wykorzystania.

Podstawowym rozwiązaniem i narzędziem do zarządzania odpadami powstającymi w procesie produkcji jest podejście koncentrujące się na ograniczeniu zużycia zasobów i wytwarzania odpadów w ramach działalności produkcyjnej. Tego rodzaju działania mogą być wdrażane zarówno na etapie projektowania nowych procesów produkcyjnych, jak i przez optymalizację już istniejących.

„Kluczowe jest traktowanie odpadów jako wartościowego surowca oraz rozwój gospodarki cyrkularnej” – podkreśla Aleksandra Surdykowska, dyrektor działu marketingu, komunikacji i ESG w Stena Recycling.

Warto zastanowić się, jakie działania można podjąć, aby materiał, który dziś trafia na składowisko lub jest przetwarzany termicznie, zyskał konkretną wartość rynkową, stając się podstawą do produkcji nowego, pełnowartościowego wyrobu. Przykładem takiego podejścia jest firma Rebread, lider VII edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, organizowanego przez Stena Recycling. Rebread dąży do rozwiązania problemu marnowania chleba – najczęściej wyrzucanego produktu spożywczego o jednorodnym składzie.

Innym przykładem jest firma Ecopolplast, wyróżniona w konkursie, która opracowała Ecoplastomery – pierwsze w pełni cyrkularne tworzywa TPE pochodzące w 100 proc. z recyklingu.

Zmiana perspektywy postrzegania odpadów wspiera rozwój gospodarki cyrkularnej, która dąży do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Poprzez optymalizację systemu gospodarowania odpadami firmy redukują emisję CO2, ograniczają negatywny wpływ działalności produkcyjnej na środowisko, realizują swoje cele środowiskowe, a przy okazji poprawiają wizerunek marki. Bo działalność w duchu „less waste” to także odpowiedź na oczekiwania rynku i coraz bardziej świadomych ekologicznie konsumentów.

Zaufanie konsumentów spada, nowe przepisy mają szansę to zmienić.

Obecnie wiele firm dzieli się informacjami na temat swoich działań w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Z najnowszego raportu Circular Voice przygotowanego przez Stena Recycling wynika, że wśród 50 proc. polskich konsumentów zainteresowanie komunikacją przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju wzrosło w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednocześnie ponad 25 proc. mniej ufa tym informacjom. Wielu konsumentów postrzega dzisiejsze komunikaty dotyczące zrównoważonego rozwoju jako formę reklamy lub próbę zwiększenia sprzedaży. Aż 45 proc. uważa, że działania proekologiczne wynikają z presji społecznej, a 40 proc. – że z konieczności dorównania konkurencji.

Z Circular Voice wynika, że istnieje realna szansa na odzyskanie części tego zaufania dzięki nowym przepisom. Jak pokazują badania, większość Polaków popiera nowe unijne regulacje dotyczące greenwashingu (dyrektywa w sprawie zielonych oświadczeń). Regulacje, które będą stopniowo wdrażane do 2027 r., mają zapewnić rzetelność informacji umieszczanych na etykietach produktów. Zgodnie z nimi firmy będą musiały popierać swoje oświadczenia rzetelnymi dowodami – aby stwierdzenia, takie jak „biodegradowalny” czy „neutralny dla klimatu”, miały potwierdzenie w faktach, a nie tylko w strategii marketingowej.

To poczucie potrzeby większej przejrzystości w działaniach przedsiębiorstw znajduje również potwierdzenie w oczekiwaniach konsumentów wobec samej komunikacji. Z raportu Circular Voice wynika, że aż sześciu na dziesięciu polskich konsumentów chciałoby bardziej otwartego dialogu o realnych działaniach firm związanych z ochroną środowiska. W kontekście zaufania do komunikatów firm na temat ich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju dla konsumentów ważna jest także niezależna ocena ekspertów (35 proc.) oraz konkretne dowody na skuteczność działań firm (43 proc.). Nowe regulacje to krok, który może im pomóc odbudować wizerunek i odzyskać autentyczne zaufanie konsumentów, a jednocześnie umożliwić im podejmowanie świadomych wyborów.

