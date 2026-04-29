Z tego artykułu dowiesz się: Jakie tendencje charakteryzowały sprzedaż ubezpieczeń w kanale bancassurance w minionym roku.

Jak kształtował się udział tego kanału w łącznej dystrybucji polis ubezpieczeniowych.

Jakie zmiany odnotowano w sprzedaży ubezpieczeń życiowych.

Jakie trendy występowały w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Bancassurance to – mówiąc w uproszczeniu – współpraca towarzystw ubezpieczeniowych z bankami, w ramach której banki sprzedają ubezpieczenia. Polisy są przy tym często dodawane do produktów bankowych, np. kredytów.

Z podsumowania przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że w zeszłym roku sprzedaż ta wyglądała gorzej niż rok i dwa lata wcześniej. Składka przypisana brutto w kanale bancassurance sięgnęła bowiem 5,9 mld zł i była o 0,5 mld zł, czyli o 7,5 proc., niższa niż rok wcześniej, gdy banki zebrały 6,4 mld zł składki.

Ubezpieczenia życiowe

Okazuje się, że poprzez sieć dystrybucji banku, a więc w oddziałach, u mobilnych sprzedawców, pracowników banku, call centre, w internecie i u pośredników finansowych, kupiliśmy ubezpieczenia życiowe o łącznej wartości 3,4 mld zł. To o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Co ciekawe, o ile składka przypisana z produktów ochronnych spadła do 1,6 mld zł, a więc o 18,5 proc. licząc rok do roku, to sprzedaż produktów inwestycyjnych przyniosła 1,8 mld zł i była o 15,4 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W minionym roku kupiliśmy w bankach 4,13 mln ubezpieczeń życiowych powiązanych z produktami bankowymi, 1,16 mln niepowiązanych i 0,2 mln inwestycyjnych. Łącznie dało to 5,48 mln polis, mniej niż rok wcześniej, gdy było ich 5,51 mln, i dwa lata wcześniej, gdy w kanale bancassurance kupiliśmy 5,65 mln takich polis.

Łączna składka przypisana zebrana w 2025 r. przez ubezpieczycieli w segmencie ubezpieczeń życiowych to 24,8 mld zł. Na kanał bancassurance przypadło z tego wspomniane 3,4 mld zł, co oznacza, że stanowił on 13,8 proc. w łącznej składce zebranej w tej części rynku ubezpieczeń. To wyraźnie mniej niż rok wcześniej. Wtedy z polis życiowych ubezpieczyciele zebrali 23,6 mld zł, na banki przypadło 3,8 mld zł, co oznacza, że miały one 16,1 proc. w łącznej zebranej składce. W 2023 r. ten udział był jeszcze wyższy i wyniósł 16,5 proc.

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

W segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych składka przypisana brutto w kanale bancassurance sięgnęła w minionym roku 2,5 mld zł i była o 4 proc. niższa niż rok wcześniej, kiedy banki sprzedały takie polisy za 2,6 mld zł. Także tu sprzedaż polis w kanale bankowym była mniej istotna niż w latach wcześniejszych. O ile bowiem towarzystwa ubezpieczeń zebrały w tym segmencie rynku łącznie 65,8 mld zł składki, to na banki przypadło z tego zaledwie 3,8 proc. A to i tak mniej niż rok wcześniej, kiedy łączna składka zebrana przez ubezpieczycieli z polis majątkowych i osobowych sięgnęła 62,1 mld zł, w tym 2,6 mld zł poprzez banki, co przełożyło się na ich 4,2-proc. udział w tej sprzedaży. W 2023 r. był on minimalnie wyższy i wynosił 4,3 proc.

Spadła liczba polis majątkowych i osobowych sprzedanych w kanale bancassurance. W minionym roku było ich przeszło 21,6 mln, podczas gdy rok wcześniej przeszło 22,1 mln. W 2023 r. banki sprzedały 22,9 mln takich ubezpieczeń. O ile jednak wyraźnie spadła wartość i liczba sprzedanych tu polis finansowych, wypadkowych czy chorobowych, to mocno w górę, bo aż o 26 proc., poszła sprzedaż polis OC, komunikacyjnych, w życiu prywatnym i zawodowym. W sumie sprzedano ponad 1,5 mln takich polis o łącznej wartości 312 mln zł. O 13 proc., do 119 mln zł, urosła sprzedaż ubezpieczeń assistance. Wzrosła też, o 7 proc., wartość sprzedanych przez banki ubezpieczeń od żywiołów i szkód rzeczowych. Ich wartość to 931 mln zł, a liczba sprzedanych polis to blisko 7,1 mln.

Bancassurance w PZU

Poprzez banki sprzedaje swoje produkty także największy polski ubezpieczyciel. W Grupie PZU są dwa banki: Pekao i Alior. Składka przypisana brutto pozyskana ze współpracy z nimi przekroczyła w zeszłym roku 1,6 mld zł. Rok wcześniej było to niespełna 1,6 mld zł. Gorzej niż rok wcześniej wyglądał czwarty kwartał 2025 r.: 314 mln zł zebranej składki wobec 444 mln zł.

PZU wyjaśniło, że spadek przypisu z bancassurance wynikał głównie z przejścia z polis jednorazowych na produkty ochronne ze składką regularną oraz niższej sprzedaży polis na życie i dożycie z jednorazową składką i gwarantowaną sumą ubezpieczenia. – To świadomy zwrot jakościowy: stawiamy na długoterminową ochronę i regularność składek, budując trwalszą wartość dla klienta i Grupy – zaznaczyło PZU.