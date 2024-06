Women in Tech Summit. Sztuczna inteligencja może być używana w niemal każdym biznesie

Sztuczną inteligencję mogą wykorzystywać zarówno przedsiębiorstwa duże, jak i małe oraz średnie firmy, choćby do analizy danych czy automatyzacji portfolio, procesów kontroli. Nie jest to wyłączna domena dużych firm technologicznych – przekonuje Pia Dreiseitel, principal expert AI w firmie Continental zdradzając, że Continental używa AI np. do kontroli jakości swych wyrobów.