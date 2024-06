Inflacja w Wielkiej Brytanii zmalała w maju do 2 proc. z 2,3 proc. w kwietniu, pierwszy raz od trzech lat doszła do celu inflacyjnego Banku Anglii — podał urząd statystyczny ONS. Nie pomoże to ekipie premiera Rishi Sunaka w wyborach powszechnych przewidzianych 4 lipca.